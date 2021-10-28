Яна Беденко из "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото

Пока каждый понедельник Яна Беденко борется за победу в «Адской кухне» на Новом канале, ее жизнь за пределами проекта тоже бурлит. 16 октября она вышла замуж.

Избранником девушки стал не участник «Адской кухни» , а тот, кто всячески ее поддерживал, пока Яна Беденко была на проекте.

С Сергеем мы вместе уже больше четырех лет, – рассказывает участница женской команды. – Знаем друг о друге все. Ему 31 год, и он не только мой любимый, но и лучший друг и советчик. Вообще мы, как говорится, родственные души. Я в него очень быстро влюбилась за его чувство юмора. Почти сразу мы стали жить вместе. Так что свадьба – очень осознанный шаг.

Парень сделал предложение Яне еще два года назад – приготовил сюрприз на день рождения. Хотя она сразу согласилась, со свадьбой не торопились.

У нас было достаточно скромное празднование – на 20 человек. Только семья. Все привиты, поэтому риска для бабушек и дедушки не было, – делится деталями Яна. – Дружкой должна была стать Катя Лавриненко – участница проекта. Но из-за пандемии решили сделать все скромно, без свидетелей. Церемония была традиционно украинская. Родители встречали нас караваем, благословляли иконами, на столе тоже преобладала национальная кухня.

Что ж, совет да любовь молодым!

Напомним,