Римма Зюбина с сыном попали в ДТП – подробности

Актриса Римма Зюбина поделилась подробностями дорожно-транспортного происшествия, которое случилось с ней 27 октября.

Известная украинская актриса Римма Зюбина вместе с сыном попали в ДТП. Авария случилось в среду утром на одной из улиц Киева. К счастью, 50-летняя звезда и ее сын не пострадали.

На своей странице в Инстаграм Римма опубликовала несколько сториз, в которых поделилась деталями дорожно-транспортного происшествия.

Актриса Римма Зюбина с сыном Даниилом / instagram.com/rimma_ziubina

Зюбина отметила, что водитель черного Lexus в них врезался умышленно. Мужчина таким способом решил "наказать" их за то, что ему не уступили дорогу, когда он, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу.

После того, как автохам врезался бампером в авто Риммы, он начал угрожать актрисе и ее сыну Даниилу, который был за рулем. Звезда вызвала полицию.

Напомним,