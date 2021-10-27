Танці з зірками-2021: Илона Гвоздева заявила, что MELOVIN был на репетиции выпившим и пил в зале

Скандалы между Илоной Гвоздевой и MELOVIN не то, что не утихают, а набирают обороты.

Разборки между звездами начались несколько выпусков назад, когда в прямом эфире Илона Гвоздева назвала партнершу MELOVIN'а недостаточно профессиональной танцовщицей. После чего Илона и Мэл помирились.

Однако ненадолго. В 8 эфире проекта "Танці з зірками-2021" Гвоздева стала третьей в скандальной паре, ведь в тот вечер все участники танцевали втроем. Вроде бы, танец должен был примирить всех, но нет...

Танці з зірками-2021: Илона Гвоздева, MELOVIN и Лиза Русина / пресс-служба канала 1+1

На своей странице в Инстаграм-сториз Илона разместила довольно жесткий пост в адрес певца и его партнерши:

Последний раз окунулась в это говно. В понедельник и вторник отдыхала моя невероятная звездная пара, снимали тик-ток и кривляния. В среду он был слегка выпивший, пил прямо в зале и ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу, ни рукой, ни ногой, ни поставить, ни станцевать, просто ноль. Даже то, что я поставила не хватило ума отработать. В итоге все что поставила им не подошло и они даже отрабатывать не стали. В четверг постановка была прервана съемками дневника, записью интервью и моими студентами. Но во время моего отсутствия им ставил другой хореограф и конечно им это не помогло. В итоге ничего не умея, не танцуя и не делая - шарились по залу, хавали, веселились с собачкой! Мел ушел на очередной концерт или куда там!! Лиза ушла красить волосы, ведь образ важнее танца, тренировки! Бесят уже их тупые высказывания. В пятницу только появилась клетка на ВДНХ и мы смогли доработать весь номер, где Лиза ничего толком не смогла станцевать, ведь клетка железная, а ногти у нее длинные, неудобно танцевать!!! В итоге хорошими поступками и отношением не прославишься. Вместо слов спасибо, снова обосрали.

Скандал между Илоной Гвоздевой и MELOVIN / instagram.com/ilonagvozdeva

Однако вскоре Илона удалила пост. MELOVIN естественно увидел публикацию и дал эмоциональный ответ:

Нет-нет! Удаление сториз уже не поможет! Меня знатно за***ло это двуличие! Я пытался сгладить все углы! Но, видимо очень зря! Вы показали свое истинное лицо! Пробив дно любой человечности! Пи***жь ради оправдания своих комплексов - это ваш уровень? Я не ожидал! Уважаемый победитель! Мне противно и мерзко! Что я обнимал вас, целовал на прощание и пытался всех подбодрить ради одного! Крутого совместного номера для мотивации зрителя!

Напомним,