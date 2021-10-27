Антон Зайцев из сезона «Орел и Решка. Чудеса света» показал, чем можно заняться туристам на островах архипелага Базаруто в Мозамбике.

На архипелаге Базаруто за 195 долларов можно увидеть одних из самых удивительных и самых редких подводных животных в мире. Этим и занялся ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал, Антон Зайцев во время поездки в Мозамбик.

Дюгони - это дивные серые зверюги с плавниками. Будете смеяться, но ближайший родственник дюгоня - это слон! - отметил Антон. - Хотя дюгонь больше похож на подводного ждуна.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий Антон Зайцев увидел настоящих русалок / пресс-служба Нового канала

Этих удивительных животных иногда называют морскими коровами. Они - тоже травоядные и питаются морской травой. Дюгонь будто вспахивает мордой дно - вырывает траву с корнем и всасывает, как пылесос.

Дюгони - исчезающее чудо природы. Увидеть их - настоящая удача. Я ждал, пока дюгонь вынырнет, чтобы набрать воздух, - поделился воспоминаниями ведущий тревел-шоу. - Он похож на спрессованного, компактного кашалота! Очень потешные животные.

А вот поплавать с дюгонем не разрешат ни за какие деньги. Хотя они довольно медлительные и спокойные, но если эта неповоротливая 600-килограммовая няшка вас заденет, поверьте, будет неприятно. Кстати, именно дюгони считаются прообразом мифических русалок. Даже их название происходит от малайского duyung, означающего «морская дева», «русалка».

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий Антон Зайцев увидел настоящих русалок / пресс-служба Нового канала

Напомним,