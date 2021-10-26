Старшей дочери Оли Поляковой сделали операцию

2021 год для дочери Оли Поляковой явно не задался.

В начале весны старшая дочь Оли Поляковой Маша заставила поволноваться своих подписчиков в социальных сетях и поклонников мамы за свое здоровье.

Тогда девочку экстренно госпитализировали в больницу. Причиной обращения к медицинским специалистам стало воспаление аппендикса.

Однако проблемы со здоровьем не покинули Марию. В своем недавнем интервью Оля Полякова призналась, что дочке пришлось сделать экстренную операцию.

Изначально звездная семья не догадывалась, что вызывает резкие боли у ребенка. Но после результатов УЗИ и полного обследования организма врачи сказали, что нужно незамедлительное хирургическое вмешательство.

У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот, и мы не знали, что это делается. Когда уже посмотрели на УЗИ - ее срочно забрали оперировать, - рассказывает певица.

По последней информации, сейчас 16-летняя Маша чувствует себя намного лучше и уже выписалась из больницы.

Напомним,