Старшей дочери Оли Поляковой сделали операцию
2021 год для дочери Оли Поляковой явно не задался.
Тогда девочку экстренно госпитализировали в больницу. Причиной обращения к медицинским специалистам стало воспаление аппендикса.Однако проблемы со здоровьем не покинули Марию. В своем недавнем интервью Оля Полякова призналась, что дочке пришлось сделать экстренную операцию.
У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот, и мы не знали, что это делается. Когда уже посмотрели на УЗИ - ее срочно забрали оперировать, - рассказывает певица.
По последней информации, сейчас 16-летняя Маша чувствует себя намного лучше и уже выписалась из больницы.
Напомним,