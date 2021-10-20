Оля Полякова призналась, почему она начала посещать психолога

Певица Оля Полякова откровенно рассказала, как они с мужем отметили 17-ю годовщину свадьбы и переживала ли образцовая пара кризисы в отношениях.

Звезда украинского шоу-бизнеса, детектив гипершоу «МАСКА» на канале «Украина» Оля Полякова признается – они с супругом, бизнесменом Вадимом Поляковым не пропускают ни одной годовщины.

Однако в этом году важную дату пришлось изменить.

11 сентября у меня был концерт в Испании, и мы отпраздновали годовщину 9-го – в день, когда расписались. Мы тогда вдвоем, без свидетелей, сходили в ЗАГС, выпили шампанского и благополучно забыли об этой дате: через два дня у нас была гулянка. Говорят, любовь живет три года, а в браке неизбежно остывание чувств... – делится звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова. – Я тоже думаю, что страсть, «химия» живет, наверное, не больше трех лет. Потом вас очень держат дети, особенно маленькие, вы вьете гнездо, как две птички. Когда дети подрастают, возникает следующий кризис, который люди либо переживают, либо нет.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Артистка уверяет – все кризисы они с супругом переживали сами, без помощи психологов. Но совсем недавно Оля Полякова все же решилась обратиться к специалистам, правда, причиной этого стала другая проблема.

Прохожу немного кризис среднего возраста. Мы с мужем всегда очень быстро миримся, но проблемы никуда не деваются – мы просто фокусируемся на другом. Вот их бы, наверное, я порешала с правильным семейным психологом. Иначе регулярно наступаешь на одни грабли. Хотя ты же не страус, а человек: понял, что это не работает, выбрал другую форму – сработало, и сам в процессе жизни себя «подкручиваешь». Наверное, поэтому одни могут жить в долгом браке, а другие не способны сами учиться и спрыгивают с дистанции, – рассказала певица.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,