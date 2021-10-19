Экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст официально сменил имя

19 октября 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст официально сменил имя
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest

Экс-супруг Ким Кардашьян продолжает удерживать вокруг себя внимание публики.

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Изначально Канье Уэст был на слуху благодаря разводу со светской львицей, потом он решил баллотироваться в президенты Америки, а завершилось все желанием сменить имя.

С помощью смены имени Канье, похоже, решил начать жизнь с чистого листа. Музыкант хотел называться своим псевдонимом – Е (Ye).

Ради этой цели мужчина даже обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса. Рассмотрение просьбы заняло чуть больше двух месяцев. Суд принял решение в пользу Канье.

Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest

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Таким образом, теперь 44-летний исполнитель, полное имя которого Канье Омари Уэст, должен называться просто Е (Йе).

Музыкант отметил, что слово Е (Ye), означающие "вы", наиболее часто встречается в английском переводе Библии.

Напомним,

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