Экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст официально сменил имя
Экс-супруг Ким Кардашьян продолжает удерживать вокруг себя внимание публики.
С помощью смены имени Канье, похоже, решил начать жизнь с чистого листа. Музыкант хотел называться своим псевдонимом – Е (Ye).
Ради этой цели мужчина даже обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса. Рассмотрение просьбы заняло чуть больше двух месяцев. Суд принял решение в пользу Канье.
Музыкант отметил, что слово Е (Ye), означающие "вы", наиболее часто встречается в английском переводе Библии.
Напомним,