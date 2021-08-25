Канье Уэст решил сменить имя: известны детали

Рэпер Канье Уэст сейчас один из самых обсуждаемых голливудских артистов.

Все это благодаря не только творчеству Канье Уэста , но и его поступкам. В прошлом году все обсуждали его намерения стать президентом США, в параллель с этим у рэпера длился бракоразводный процесс с Ким Кардашьян.

Сейчас же Канье, похоже, начинает жизнь с чистого листа. И начать перемены он решил со своего имени. Недавно мужчина обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о желании его сменить.

Сейчас полное имя певца звучит так – Канье Омари Уэст. Однако теперь Канье хочет называться своим псевдонимом – Е (Ye).

Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest

Во всех своих заявлениях в соответствующие органы рэпер указал, что сменить имя он решил из-за личных причин – других объяснений он не предоставил.

Напомним,