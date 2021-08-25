Канье Уэст решил сменить имя: известны детали
25 августа 2021 19:10
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest
Рэпер Канье Уэст сейчас один из самых обсуждаемых голливудских артистов.
Читайте такжеЮрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости УкраиныВсе это благодаря не только творчеству Канье Уэста, но и его поступкам. В прошлом году все обсуждали его намерения стать президентом США, в параллель с этим у рэпера длился бракоразводный процесс с Ким Кардашьян.
Сейчас же Канье, похоже, начинает жизнь с чистого листа. И начать перемены он решил со своего имени. Недавно мужчина обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о желании его сменить.
Сейчас полное имя певца звучит так – Канье Омари Уэст. Однако теперь Канье хочет называться своим псевдонимом – Е (Ye).
Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest
Напомним,