Канье Уэст решил сменить имя: известны детали

25 августа 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Канье Уэст решил сменить имя: известны детали
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest

Рэпер Канье Уэст сейчас один из самых обсуждаемых голливудских артистов.

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Все это благодаря не только творчеству Канье Уэста, но и его поступкам. В прошлом году все обсуждали его намерения стать президентом США, в параллель с этим у рэпера длился бракоразводный процесс с Ким Кардашьян.

Сейчас же Канье, похоже, начинает жизнь с чистого листа. И начать перемены он решил со своего имени. Недавно мужчина обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о желании его сменить.

Сейчас полное имя певца звучит так – Канье Омари Уэст. Однако теперь Канье хочет называться своим псевдонимом – Е (Ye).

Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest
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Во всех своих заявлениях в соответствующие органы рэпер указал, что сменить имя он решил из-за личных причин – других объяснений он не предоставил.

Напомним, 

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