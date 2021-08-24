Юрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины

24 августа 2021 21:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины
Хто зверху 11 сезон
пресс-служба Нового канала

Телеведущий Юрий Горбунов и хореограф Влад Яма за кулисами «Хто зверху?» (Новый канал) вспомнили особый момент 30 лет назад.

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Фейерверки, концерты, торжественные мероприятия – празднование Дня рождения родной страны продолжается! Ровно 30 лет назад провозгласили Независимость Украины. Тот момент вспомнил телеведущий Юрий Горбунов. Во время съемок спецвыпуска шоу «Хто зверху?» (Новый канал) он рассказал, что делал в тот день.

Об акте провозглашения я услышал по радио, – вспоминает Юрий Горбунов. – Слушал прямую трансляцию одним ухом, а «вторым ухом» готовил праздничный стол, у меня в эту дату – день рождения. В 1991-м мне как раз исполнялся 21 год, совершеннолетие. Честно говоря, не понимал тогда – радоваться или огорчаться. С одной стороны, классно, что Украина наконец стала независимой. А с другой стороны, я понял, что теперь каждый раз на мой день рождения будет еще один грандиозный государственный праздник.

Его коллеге по команде на шоу «Хто зверху?» Владу Яме тогда было девять лет, поэтому четко день провозглашения независимости он не помнит.

Помню, происходило что-то особенное. Внимание всех людей было к чему-то приковано. Но я в это время где-то на улице катался на велосипеде или играл в футбол, – делится хореограф. – Не очень осознавал это событие, но понимал, что произошло что-то хорошее, что имеет хорошую перспективу.

Новый сезон программы «Хто зверху?» смотрите 2 сентября в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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