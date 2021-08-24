Юрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости Украины Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Хто зверху 11 сезон пресс-служба Нового канала

Телеведущий Юрий Горбунов и хореограф Влад Яма за кулисами «Хто зверху?» (Новый канал) вспомнили особый момент 30 лет назад.