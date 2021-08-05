Юрий Горбунов, Владимир Шумко, Женя Кот и другие звезды – курьезы и суперистории

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Юрий Горбунов, Анна Тринчер, Владимир Шумко, Ирина Гатун и Женя Кот вспомнили детство и каникулы без родителей.

Татуировки и мечта стать священником

Лучшие детские воспоминания связаны с летними каникулами. А каникулы – это что? Это в деревню к бабушке или в летний лагерь. Именно о них рассказали украинские знаменитости во время съемок шоу «Хто зверху?» , которое с 24 августа покажет Новый канал. Ловите курьезы и суперистории!

– Я фломастерами рисовал детям разные татушки, – рассказывает юморист и участник Improv Live Show Владимир Шумко. – Они ко мне приходили из всех отрядов и говорили: «Вова, мы знаем, что ты умеешь рисовать». Кому Chicago Bulls рисовал на спине, кому орла. Еще, помню, мы бегали на речку. А однажды я в белую футболку нарвал шелковицы. Мама была «очень рада этому», когда забирала меня. А еще мы из коры деревьев делал деревянные кресты. Я ведь в детстве хотел быть батюшкой. Черная ряса, крест, уважение – мне нравилось. «Они зарабатывают хорошие деньги, потому что святят машины, проводят крестины, венчание», – думал я в детстве.

Лагеря не в фаворе

Мини-бизнес в бьюти-сфере

– Я ненавидел детские лагеря. Все говорили: «Пионерский огонь в конце смены! Классно!» А я хотел домой во двор к своим ребятам, – признается телеведущий и актер Юрий Горбунов. – Мне не нравилось в лагерях все: ни есть, ни спать, ни в игры играть. Творческим человеком я стал вообще случайно, потому что в детстве концерты и публичность были для меня, как какое-то наказание. Я ездил в лагеря возле Ивано-Франковска. А еще пару раз в Карпаты, в настоящие гуцульские места.

– У нас в лагере был день, когда каждый выбирал, какие он будет предоставлять услуги. За это получали мнимые деньги, – вспоминает актриса, певица и блогера Анна Тринчер. – Потом у кого больше денег – тот получал приз. Я открыла свой салон красоты: делала педикюр, маникюр, массажи всякие. Тогда наша маленькая команда выиграла конкурс, заработав больше всех!

Вызывали домового и чуть не сожгли домик

– Все лето в детстве я проводила в летних лагерях, – говорит юмористка и актриса «Женского квартала» Ирина Гатун. – У меня мама была заместителем директора лагеря в Черниговской области, на Десне. Однажды мы чуть не сожгли дом. Это было в один из вечеров, когда вызывают гномиков и мажут зубной пастой. Вызывая гномика или домового, мы что-то поджигали у кровати, и загорелась нить. Слава Богу, все быстро потушили, и никто не пострадал.

У бабушки – лучший лагерь

– Я ни разу не был в лагере. В детстве ездил на лето к бабушке. Там рыбачили, по полям ходили, по лесам бегали, на чердаки лазили. Весело было! – рассказывает хореограф Женя Кот. – Помогал бабушке пасти стадо коров. Еще любил есть шелковицу. Иногда даже ее продавал. Это был такой мини-бизнес. Вообще я был послушным ребенком. Даже помню время, как школа перешла на вторую смену. И каждое утро мама отправляла меня за продуктами. Я все очень тщательно выбирал, экономил, копил деньги, а потом покупал маленький тортик домой.

Одиннадцатый сезон развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» смотрите с 24 августа в эфире Нового канала. Первый выпуск – special. Отпразднуем День независимости вместе!

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