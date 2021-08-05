Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
5 августа 2021 14:40
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu
Певица Алина Гросу призналась, каким образом они с актером Романом Полянским делят бытовые обязанности.
Алина Гросу присоединилась к «сотне» звездных экспертов масштабного талант-шоу «Співають всі!» на канале «Украина». На съемках проекта артистка рассказала, находит ли она место в своем графике для занятия кулинарией и чем балует близких.
Конечно, пытаюсь успеть все! И дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши, – поделилась Гросу.
Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Рома переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой, – рассказала Алина.
Напомним,