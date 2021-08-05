Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

5 августа 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу призналась, каким образом они с актером Романом Полянским делят бытовые обязанности.

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Певица и актриса Алина Гросу присоединилась к «сотне» звездных экспертов масштабного талант-шоу «Співають всі!» на канале «Украина». На съемках проекта артистка рассказала, находит ли она место в своем графике для занятия кулинарией и чем балует близких.

Конечно, пытаюсь успеть все! И дома я обязательно готовлю для себя и Ромы. Это может быть все, что угодно: лазанья, пасты, солянки, борщи, зразы, киши, – поделилась Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
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Кроме того, артистка рассказала, что они с её возлюбленным Романом Полянским домашние обязанности не разделяют, отдавая предпочтение совместной работа. Так и в профессиональном плане.

Рома переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой, – рассказала Алина.

Напомним,  

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