Звезда сериала "Секс в большом городе" женился спустя 20 лет отношений

4 августа 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда сериала
Актер Джон Корбетт
Fotobank / GettyImages

Актер Джон Корбетт и модель Бо Дерек после 20 лет романа наконец связали себя узами брака.

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60-летний актер Джон Корбет покинул ряды холостяков. На днях звезда сериала "Секс в большом городе" признался, что женился на своей возлюбленной - 64-летней актрисе и модели Бо Дерек.

Роман пары длился долгих 20 лет. И в конце 2020 года влюбленные все-таки поженились. Об этом Корбетт рассказал в шоу The Talk и в доказательство своих слов – показал обручальное кольцо.

Мы с Бо поженились в районе Рождества, – поделился Джон. – Спустя 20 лет мы решили пожениться. Мы не хотели, чтобы 2020 год стал тем годом, который вспоминали бы с ненавистью. И мы решили, что в нем должно быть что-то приятное.

Актриса Бо Дерек и актер Джон Корбетт / Fotobank / GettyImages

Отметим, что если для Джона Корбета брак стал первым, то для его супруги Бо Дерек – вторым. Первый брак женщины продлился 12 лет. Ее мужем был кинорежиссер Джон Дерек, который умер от сердечной недостаточности. Детей ни у Бо, ни у Джона нет.

Напомним,

 

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