Дядя Жора женился во второй раз ‒ фото со свадебной церемонии

В этом году Дядя Жора с женой Натальей отмечает 20-ю годовщину свадьбы. В связи с этим событием супруги решили повторно обменяться клятвами верности.

30 июня исполнилось 20 лет, как Вадим Мичковский женился на Наталье. В честь этой юбилейной даты супруги устроили громкое веселье. Как оказалось, они не просто праздновали фарфоровую свадьбу, а решили повторить церемонию и вновь дать клятву верности друг другу.

Несмотря на то, что торжество прошло в конце июня, влюбленные лишь сейчас поделились серией красочных фотографий на своих страницах в социальных сетях. На празднике присутствовали три дочери пары: Ульяна, Устина и самая младшая Амина.

Милуюсь і плачу від щастя. Який же ж гарний був день. І які ми Дядя Жора молодці, що таки вирішили так гучно святкувати 20 років з дня весілля, – написала Наталья Мичковская в Сети.

20 лет со дня нашей свадьбы!!! Аж не верится как быстро летит время. В общем, мы с тобой молодцы Наталья Мичковская! – такими словами сопроводил свой пост Вадим.

Также супруга Дяди Жоры призналась, что закала свое свадебное платье за два дня до мероприятия. И ей его успели сшить. Но привезли ей наряд всего за 15 минут до ее торжественного выхода.

Напомним,