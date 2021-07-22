Дядя Жора женился во второй раз ‒ фото со свадебной церемонии
В этом году Дядя Жора с женой Натальей отмечает 20-ю годовщину свадьбы. В связи с этим событием супруги решили повторно обменяться клятвами верности.
Несмотря на то, что торжество прошло в конце июня, влюбленные лишь сейчас поделились серией красочных фотографий на своих страницах в социальных сетях. На празднике присутствовали три дочери пары: Ульяна, Устина и самая младшая Амина.
Милуюсь і плачу від щастя. Який же ж гарний був день. І які ми Дядя Жора молодці, що таки вирішили так гучно святкувати 20 років з дня весілля, – написала Наталья Мичковская в Сети.
20 лет со дня нашей свадьбы!!! Аж не верится как быстро летит время. В общем, мы с тобой молодцы Наталья Мичковская! – такими словами сопроводил свой пост Вадим.
Также супруга Дяди Жоры призналась, что закала свое свадебное платье за два дня до мероприятия. И ей его успели сшить. Но привезли ей наряд всего за 15 минут до ее торжественного выхода.
Напомним,
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