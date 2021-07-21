Сын Софии Ротару поделился редким фото с мамой
Семья Софии Ротару довольно активно ведет страницы в социальных сетях.
Буквально через несколько недель Софии Михайловне исполнится 74 года, но выглядит легендарная звезда как девушка с картинки. Возраст словно над ней не подвластен.
Свежую фотографию с мамой в своем Инстаграм разместил ее единственный сын Руслан. В кадре семейство позировало в одном из помещений киевского аэропорта Борисполь.
Всем прекрасного настроения и удачи! - подписал фотографию Руслан Евдокименко.
Напомним,