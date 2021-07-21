Сын Софии Ротару поделился редким фото с мамой

21 июля 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сын Софии Ротару поделился редким фото с мамой
Певица София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official

Семья Софии Ротару довольно активно ведет страницы в социальных сетях.

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Даже сама София Ротару имеет свою официальную страницу в Инстаграм, в которой регулярно появляются не только ее фотографии, но и снимки родственников певицы.

Буквально через несколько недель Софии Михайловне исполнится 74 года, но выглядит легендарная звезда как девушка с картинки. Возраст словно над ней не подвластен.

Свежую фотографию с мамой в своем Инстаграм разместил ее единственный сын Руслан. В кадре семейство позировало в одном из помещений киевского аэропорта Борисполь.

София Ротару с сыном / instagram.com/rus_yevdokymenko
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Судя по всему, София Михайловна вместе с семьей собралась лететь на отдых. Но публика не исключает, что Руслан сопровождает маму на гастролях.

Всем прекрасного настроения и удачи! - подписал фотографию Руслан Евдокименко.

Напомним,

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личная жизнь звезд отдых звезд София Ротару социальные сети новости Инстаграм

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