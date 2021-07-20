Фронтмен "СКАЙ" Олег Собчук рассказал о самом сложном велотуре: До сих пор болит пятая точка

Фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук рассказал, что было самым сложным в его большом велотурне по Украине.

Недавно вокалист группы «СКАЙ» Олег Собчук проехал на велосипеде через всю Украину — за 20 дней он добрался из Мелового в Луганской области до Чопа на Закарпатье. Артист преодолел 2155 километров, устраивая во время остановок концерты и встречи с поклонниками.

Что было самым сложным в поездке и что помогло справиться с затеей, Олег рассказал во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

Самое сложное - борьба со своим мозгом, который постоянно, особенно в первые четыре дня, говорил мне: «Зачем тебе это надо, сядь в бус и не выпендривайся», - признался Собчук. - У меня до сих пор болит пятая точка - физически было очень сложно проезжать каждый день по 120-150 километров. Пробивались колеса, ночью садились батарейки. В конце маршрута я подсвечивал дорогу телефоном вместо фонаря. Ездил в ливень в дождевике, со всех сторон обливали водой из луж машины. Начинаешь смеяться - в рот тоже попадают капли.

Фронтмен "СКАЙ" Олег Собчук / instagram.com/sob4uk

Несмотря на все трудности, певец не бросил идею на полпути и доехал до финальной точки. Помогли ему в этом сильные вера и желание, а также поддержка окружающих.

В каждом городе я встречал очень много хороших людей, они собирали целые клубы, дарили подарки. В Кривом Роге меня приветствовали патрульные на велосипедах. Это впечатляет! - признался фронтмен «СКАЙ».

Напомним,