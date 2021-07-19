Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук вышла замуж – фото
Иванна Гончарук покинула ряды холостячек. Победительница шоу Холостяк вышла замуж.
Избранника Иванки зовут Павел Забокрицкий. Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии – Сигнаги.
В тот день влюбленные расписывались не одни. Связала себя узами брака и пара их близких друзей.
Отметим, что предложение руки и сердца Иванка получила 6 апреля 2021 года. Долго томить своего возлюбленного она не стала, и сразу же ответила согласием стать его женой.
Напомним,
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