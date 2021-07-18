Жена Андрея Джеджулы впервые показала 4-месячную дочь: Она – мой подарок, который преподнесла себе сама

Юлия Леус впервые показала лицо своей младшей дочери Аделины, рожденной от шоумена Андрея Джеджулы.

18 июля блогер Юлия Леус отпраздновала свой день рождения. Супруге ведущего Андрея Джеджулы исполнилось 35 лет. В честь праздника женщина решила сделать подарок своим поклонникам.

На своей странице в Инстаграм Юля опубликовала фотографии со своей младшей дочерью Аделиной, которой 25 июля исполнится 5 месяцев. Это первые снимки малышки в Сети, на которых можно рассмотреть ее личико.

В свой День рождения хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она мой подарок, который преподнесла себе сама, свою маленькую копию. Чего ещё можно желать в свои 35 годиков. Не буду писать про этот тяжелейший год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное! Спасибо Богу за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по другому, у меня невероятная поддержка. И огромное спасибо всем вам за невероятное количество поздравлений, улыбка с моих уст не сходит и пусть так будет всегда! – написала в Инстаграм Юля Леус.

Юлия Леус с дочкой / instagram.com/yla__yla

Отметим, что отношения у Юлии с отцом ее ребенка испортились задолго до рождения Аделины. Однако тогда девушка жила в одной квартиру с супругом, так как была беременна. После рождения дочки Леус вернулась в квартиру Джеджулы, однако спустя 4 месяца – съехала от него.

Юлия Леус с младшей дочерью Аделиной / instagram.com/yla__yla

Напомним,