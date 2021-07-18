Жена Андрея Джеджулы впервые показала 4-месячную дочь: Она – мой подарок, который преподнесла себе сама

18 июля 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Андрея Джеджулы впервые показала 4-месячную дочь: Она – мой подарок, который преподнесла себе сама
Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус
instagram.com/yla__yla

Юлия Леус впервые показала лицо своей младшей дочери Аделины, рожденной от шоумена Андрея Джеджулы.

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18 июля блогер Юлия Леус отпраздновала свой день рождения. Супруге ведущего Андрея Джеджулы исполнилось 35 лет. В честь праздника женщина решила сделать подарок своим поклонникам.

На своей странице в Инстаграм Юля опубликовала фотографии со своей младшей дочерью Аделиной, которой 25 июля исполнится 5 месяцев. Это первые снимки малышки в Сети, на которых можно рассмотреть ее личико.

В свой День рождения хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она мой подарок, который преподнесла себе сама, свою маленькую копию. Чего ещё можно желать в свои 35 годиков. Не буду писать про этот тяжелейший год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное! Спасибо Богу за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по другому, у меня невероятная поддержка. И огромное спасибо всем вам за невероятное количество поздравлений, улыбка с моих уст не сходит и пусть так будет всегда! – написала в Инстаграм Юля Леус.

Юлия Леус с дочкой / instagram.com/yla__yla

Отметим, что отношения у Юлии с отцом ее ребенка испортились задолго до рождения Аделины. Однако тогда девушка жила в одной квартиру с супругом, так как была беременна. После рождения дочки Леус вернулась в квартиру Джеджулы, однако спустя 4 месяца – съехала от него.

Юлия Леус с младшей дочерью Аделиной / instagram.com/yla__yla

Напомним,

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