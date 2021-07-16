Даша Квиткова рассказала о первой ночи с сыном дома: трогательные кадры с выписки из роддома

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями.

У ведущего и главного героя проекта "Холостяк-9" Никиты Добрынина и его супруги, победительницы романтического шоу Даши Квитковой , родился сын. Своего первенца пара назвала редким именем Лев.

Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо, поэтому спустя 2 дня их выписали из роддома. На своей странице в Инстаграм счастливый отец поделился первыми кадрами с выписки.

А вот Даша решила рассказать своим подписчикам, как прошла их первая ночь дома со Львом. Свою публикацию она сопроводила нежным снимком, где запечатлена празднично украшенная гостиная к приезду мамы с сыном. Также на фото можно увидеть и малыша в люльке.

Мы дома. Сегодня была первая ночь без помощи медсестёр и моя четвертая ночь без сна. Было тяжело, но мы обязательно со всем справимся. Наладим режим сна и кормления. Мы сейчас на маленькой панике, потому что для нас это все впервые, но с каждым днем все будет намного легче. Есть ли силы? Определённо. Особенно когда мы смотрим в глазки нашего маленького человека и понимаем ради чего все. В общем, мы в стрессе к которому были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка.

Напомним,