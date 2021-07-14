Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына
Стало известно, как Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали своего новорожденного сына.
Об этом Никита и Даша сообщили на своих страницах в Инстаграм. В первые часы после родов они не только опубликовали фото с малышом, но и показали его лицо.
Не стали новоиспеченные счастливые родители долго тянуть и с оглашением имени мальчика. Своего богатыря супруги решили назвать редким именем Лев.
Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, - написала Даша в своем Инстаграм.
Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу, - пишет Добрынин. - Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви.
Напомним,