Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына

14 июля 2021 17:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/kvittkova

Стало известно, как Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали своего новорожденного сына.

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13 июля в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой произошло пополнение. В одном из киевских роддомов блогер родила первенца - здорового и крепкого сына.

Об этом Никита и Даша сообщили на своих страницах в Инстаграм. В первые часы после родов они не только опубликовали фото с малышом, но и показали его лицо.

Не стали новоиспеченные счастливые родители долго тянуть и с оглашением имени мальчика. Своего богатыря супруги решили назвать редким именем Лев. 

Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, - написала Даша в своем Инстаграм.

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К радостному посту любимой присоединился и Никита. В своей публикации он поблагодарил жену за сына и признался, что безумно ею гордится.

Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу, - пишет Добрынин. - Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / instagram.com/kvittkova

Напомним, 

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