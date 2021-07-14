Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына

Стало известно, как Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали своего новорожденного сына.

13 июля в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой произошло пополнение. В одном из киевских роддомов блогер родила первенца - здорового и крепкого сына.

Об этом Никита и Даша сообщили на своих страницах в Инстаграм. В первые часы после родов они не только опубликовали фото с малышом, но и показали его лицо.

Не стали новоиспеченные счастливые родители долго тянуть и с оглашением имени мальчика. Своего богатыря супруги решили назвать редким именем Лев.

Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, - написала Даша в своем Инстаграм.

К радостному посту любимой присоединился и Никита. В своей публикации он поблагодарил жену за сына и признался, что безумно ею гордится.

Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу, - пишет Добрынин. - Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / instagram.com/kvittkova

Напомним,