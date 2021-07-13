Ольга Куриленко рассказала о второй беременности
За плечами у Ольги Куриленко довольно бурная личная жизнь.
Со своим вторым мужем, предпринимателем Демианом Габриэллем, Ольга прожила всего год. А вот впервые стать мамой звезде удалось, состоя в отношениях с журналистом Максом Беницом.
С Максом Куриленко рассталась. Сейчас она вместе с 5-летним сыном Александром живет в Лондоне. При этом звезда мечтает родить наследнику братика или сестричку.
Я была единственным ребенком и ненавидела это. Я не собираюсь поступить так со своим ребенком. Итак, если я хочу снова стать мамой, мне надо найти мужчину, - рассказывает актриса.
Напомним,