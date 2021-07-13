Ольга Куриленко рассказала о второй беременности

За плечами у Ольги Куриленко довольно бурная личная жизнь.

Впервые Ольга Куриленко вышла замуж в 20 лет. Тогда ее избранником стал фотограф Седрик ван Моль. Их союз продлился недолго. Спустя четыре года после свадьбы супруги развелись.

Со своим вторым мужем, предпринимателем Демианом Габриэллем, Ольга прожила всего год. А вот впервые стать мамой звезде удалось, состоя в отношениях с журналистом Максом Беницом.

С Максом Куриленко рассталась. Сейчас она вместе с 5-летним сыном Александром живет в Лондоне. При этом звезда мечтает родить наследнику братика или сестричку.

Ольга Куриленко с сыном / instagram.com/olgakurylenkoofficial

В этом Ольга призналась в одном из своих недавних интервью. При этом она отметила, что будет только с тем мужчиной, который будет разделять ее взгляды на детей.

Я была единственным ребенком и ненавидела это. Я не собираюсь поступить так со своим ребенком. Итак, если я хочу снова стать мамой, мне надо найти мужчину, - рассказывает актриса.

Напомним,