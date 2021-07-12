Как развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога
Что такое женственность и как ее развить в себе современным девушкам? Какая она - женственность, и где ее искать? На все эти вопросы дает ответы психолог.
Психолог отмечает: женственность – это легкость, украшательство себя, уход за телом, а также гибкость и мудрость. Поэтому обращайте внимание на эти вещи:
Попробуйте внести что-то новое, легкое и нежное в свою жизнь. За это не обязательно отдавать кучу денег. Приобретите красивые бусы, юбку или платье. Пройдитесь медленнее и повисните в этом состоянии. Дышите вкусным запахом любимой поры года, почувствуйте шелк платья на себе. А вместо того, чтобы ломать ноги на каблуках, легко и медленно пройдитесь в кроссовках, – советует психолог.
Мы всегда чувствуем себя женственными в глазах мужчин – это внутреннее ощущение от внешней оценки. Возможно, вы ориентируетесь не на тех людей? – комментирует психолог. – Смотрите фильмы, в которых, по вашему мнению, есть героиня, которая демонстрирует женственность. Может быть и такое, что вы просто не знаете, что это. Возможно, вы находитесь в рамках определенных стереотипов.
Напомним,