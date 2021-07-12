Как развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога

12 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога
Как развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога
pixabay.com

Что такое женственность и как ее развить в себе современным девушкам? Какая она - женственность, и где ее искать? На все эти вопросы дает ответы психолог.

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Психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые актуальные вопросы украинцев. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», эксперт рассказала, что такое женственность, и дала несколько эффективных советов, как ее развить в себе.

Психолог отмечает: женственность – это легкость, украшательство себя, уход за телом, а также гибкость и мудрость. Поэтому обращайте внимание на эти вещи:

Попробуйте внести что-то новое, легкое и нежное в свою жизнь. За это не обязательно отдавать кучу денег. Приобретите красивые бусы, юбку или платье. Пройдитесь медленнее и повисните в этом состоянии. Дышите вкусным запахом любимой поры года, почувствуйте шелк платья на себе. А вместо того, чтобы ломать ноги на каблуках, легко и медленно пройдитесь в кроссовках, – советует психолог.

Как развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога / pixabay.com

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По словам эксперта, женщина лишена женственности в том случае, когда рядом с ней мужчина, который демонстрирует немужское отношение к ней.

Мы всегда чувствуем себя женственными в глазах мужчин – это внутреннее ощущение от внешней оценки. Возможно, вы ориентируетесь не на тех людей? – комментирует психолог. – Смотрите фильмы, в которых, по вашему мнению, есть героиня, которая демонстрирует женственность. Может быть и такое, что вы просто не знаете, что это. Возможно, вы находитесь в рамках определенных стереотипов.

Напомним,

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