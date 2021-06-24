Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

24 июня 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Сексолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова
пресс-служба Нового канала

Все так долго ждали лета, что оно пришло сразу в режиме «максимум». За окном +35, поэтому спасаться нужно особыми методами. Кстати, в особые моменты тоже.

Читайте такжеКак разжечь огонь в отношениях: ТОП-5 советов психолога, что делать, если чувства остыли
Как сделать так, чтобы ваш интим летом не вредил организму? Советы собрала психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова.

В летний зной становится труднее заниматься сексом, потому что тела липнут друг к другу, и это не очень удобно. Также учащается сердцебиение, поэтому люди быстрее устают. Именно поэтому летом нужно придумывать, как заниматься сексом так, чтобы вам не становилось плохо. Ведь может даже закружиться голова, – говорит Ежова. – Лето – время, когда нужно заботиться о себе и выбирать такие места и позы, которые будут максимально комфортными для вас.

Поэтому сохраняйте несколько моих советов.

1. Используйте во время секса лед. Он и разнообразит ваши интимные ласки и станет охладителем.

2. Можете заняться близостью в душе. Для ярких ощущений можно делать контраст холодной и горячей воды, а также массаж душем. Не забывайте, что сейчас есть разные гели и кремы с афродизиаками, которые повысят ваше возбуждение.

3. Вы можете заняться быстрым интимом. Так называют секс в той позе, где касания телами минимальные. Например, doggy style.

4. Конечно, никто не отменял кондиционер. Но будьте внимательны: поток воздуха не должен быть направлен прямо на вас.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите премьеру!

Облако тегов

Новый Канал секс отношения психология советы Эксы позы в сексе интим Полезные советы

Материалы по теме

Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Полезные советы

Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Как правильно мыть голову: важные правила и интересные хитрости
Lifestyle

Как правильно мыть голову: важные правила и интересные хитрости
Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта
Наука и техника

Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта
Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?
Путешествия

Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK