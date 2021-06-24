Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Все так долго ждали лета, что оно пришло сразу в режиме «максимум». За окном +35, поэтому спасаться нужно особыми методами. Кстати, в особые моменты тоже.

Как сделать так, чтобы ваш интим летом не вредил организму? Советы собрала психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы» , которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова.

В летний зной становится труднее заниматься сексом, потому что тела липнут друг к другу, и это не очень удобно. Также учащается сердцебиение, поэтому люди быстрее устают. Именно поэтому летом нужно придумывать, как заниматься сексом так, чтобы вам не становилось плохо. Ведь может даже закружиться голова, – говорит Ежова. – Лето – время, когда нужно заботиться о себе и выбирать такие места и позы, которые будут максимально комфортными для вас.

Поэтому сохраняйте несколько моих советов.

1. Используйте во время секса лед. Он и разнообразит ваши интимные ласки и станет охладителем.

2. Можете заняться близостью в душе. Для ярких ощущений можно делать контраст холодной и горячей воды, а также массаж душем. Не забывайте, что сейчас есть разные гели и кремы с афродизиаками, которые повысят ваше возбуждение.

3. Вы можете заняться быстрым интимом. Так называют секс в той позе, где касания телами минимальные. Например, doggy style.

4. Конечно, никто не отменял кондиционер. Но будьте внимательны: поток воздуха не должен быть направлен прямо на вас.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите премьеру!