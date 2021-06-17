Как разжечь огонь в отношениях: ТОП-5 советов психолога, что делать, если чувства остыли

Как разжечь огонь в отношениях: ТОП-5 советов психолога, что делать, если чувства остыли

Один из самых популярных вопросов к психологу – что делать, если чувства остыли?

Психолог и коуч Елена Адамова в новой рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» дала советы, как разжечь огонь в супружеской жизни.

Давайте будем взрослыми и прекратим ожидать того, что отношения всегда должны быть на пике. Жизнь в отношениях – в паре, в бизнесе или дружбе, развивается по-синусоиде: то густо, то пусто. Но надо следить, чтобы они не дошли до точки и не перестали быть супружескими, интересными. А еще хуже – мертвыми, когда не хочется обниматься, находиться вдвоем, зато хочется положить перегородку между вами в постели, – комментирует психолог.

Стоит запомнить простые правила, которые помогут разжечь огонь в отношениях:

♦ без претензий. Запомните: никто никому ничего не должен. Вы только должны быть счастливыми, тогда будете зажигать друг друга.

♦ хвалить за хорошее. Отмечайте простые вещи, которые ваш партер делает хорошо: «какой вкусный обед ты приготовил» или «как красиво украшена комната».

pixabay.com

♦ приятные воспоминания. Вспоминайте моменты, в которых вы оба были счастливы – это всегда сближает и дарит позитив.

♦ пункты «За что я люблю?». Выпишите их и обменяйтесь этими «бумажками счастья».

♦ выражение благодарности. Приятные слова можно сказать лично или же прописать и отправить SMS. Такой поступок удивит и порадует вашу половинку.

Кроме того, Елена Адамова советует не только общаться, но и флиртовать друг с другом так, как вы это делали в начале отношений – в самый романтичный период, или же так, как вы бы делали это с новым партнером. Приносите новое наслаждение в вашу семейную жизнь!