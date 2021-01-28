Как побороть лень: действенные советы психолога

Что делать, если ничего не хочется делать? Ответы читайте в нашем материале.

Работодатели шутят, что, если нанять лентяя, он лучше всех подскажет, как достичь поставленных целей, приложив минимум усилий. Если серьезно, то апатия к делам – это достаточно масштабная проблема, которую не стоит пускать на самотек. Поймали себя на мысли, что вам ничего не хочется делать? Пора включить режим борьбы с ленью. А советы психолога реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Наталии Борисовой вам в этом помогут.

Психолог Наталия Борисова / пресс-служба Нового канала

Откуда берется лень?

В психологии под ленью понимают резкое снижение или полное отсутствие мотивации. Также имеется более точное определение: «прокрастинация» – склонность к постоянному откладыванию дел, включая важные.

Причин прокрастинации много. Они могут быть вызваны совершенно противоположными факторами. Одного человека одолела лень, а, точнее, апатия, поскольку он много работал и очень устал. Другой вышел из длительного отпуска и просто не может настроиться, перейти в рабочий режим. Третий заболел гриппом, и в его организме появились вещества, угнетающие его и морально, и физически. Четвертый опустил руки, поскольку компьютерный вирус «съел» все результаты его многодневного труда. Пятый не увидел отдачи от своих стараний. А шестой… у шестого просто похмелье.

Мы оставим за скобками совершенно критические случаи, такие как ОРВИ, коронавирус и зависимости. Понятно, что здесь нужно, в первую очередь, работать с основным заболеванием. Но бывают случаи, когда здоровый, совершенно не ленивый, вполне креативный человек начинает испытывать прокрастинацию. Что делать в данном случае?

Ляг, поспи – и все пройдет

Как ни парадоксально, но иногда немного полениться – самый лучший способ избавиться от апатии. Тем более, что у человека желание что-либо делать может пропадать из-за накопившейся усталости (как физической, так и психической). В данном случае так называемая лень – это механизм, который включает наш мозг, сигналя, что ему нужен отдых. Чтобы не гробить свое здоровье и не доводить дело до депрессии и нервного срыва, иногда лучше поспать или просто полежать с закрытыми глазами, думая о чем-то отвлеченном.

Как побороть лень: действенные советы психолога / pixabay.com

Переключить «тумблер»

Смена обстановки, турпоездка, посещение театра или другого светского мероприятия, да и обычная прогулка могут помочь вам справиться с ленью. Безусловно, от них тоже можно устать, но основная цель – это переключение внимания и смена обстановки. Если вам удастся таким образом отвлечься от проблем, «разгрузить» свой мозг, то через некоторое время точно увеличите работоспособность.

После отдыха попробуйте собраться с мыслями и проанализировать, в каких ситуациях не хочется ничего делать, и какие факторы стали этому причиной. Можете ли вы повлиять на них? Наверняка можете. По крайней мере, на какую-то их часть.

Определите, в чем, корень зла (неудача, болезнь, усталость, разочарование) и поставьте перед собой простейший до банальности вопрос: «Что я могу сделать?» И еще: «Кто мне может в этом помочь?», а также: «Для кого это важно сделать?»

Родом из детства

Нередко прокрастинация напрямую связана с детскими или юношескими комплексами. Из-за того, что старшие очень часто твердили человеку, что он «лентяй» и «ни на что не годен», негативный настрой глубоко въелся в память и сознание. И даже во взрослом возрасте периодически всплывает, особенно, если его постигает какая-то неудача. Что делать?

Измените мышление

Выбросьте из головы слово «лентяй» и перестаньте заниматься самобичеванием. Оно-то уж точно не поспособствует исчезновению апатии. Вспомните эпизоды из жизни (а такие наверняка были, и немало!), когда вы с удовольствием что-то делали, добивались результата и были довольны собой. Это уже говорит о том, что вы совсем не лентяй. Просто так сложились обстоятельства, что сейчас бездействуете. Это временно. И иногда тоже полезно. Хотя бы для того, чтобы восстановиться и быть более эффективным.

Думайте об ощущении, которое приносили вам ваши же действия. Поставьте цель снова почувствовать это – удовлетворение собой от выполненной работы, помощи кому-то.

Наполеоновские планы

Найдите мотивацию, поставьте цели и составьте план действий. Для начала на ближайший день. При этом планируйте то, что действительно сможете сегодня выполнить.

Составьте список, что нужно сделать, и повесьте его на видном месте. Для усиления эффекта можно привлечь друзей или родственников, которые смогут проконтролировать выполнение плана. Также стоит придумать себе «наказание» (конструктивное, например, в виде тех же физических упражнений или работы) и поощрение (любимый деликатес или приобретение чего-то красивого и приятного).

Как побороть лень: действенные советы психолога / pixabay.com

Найти подзарядку

Питание. Пересмотрите свой рацион. Наверняка в нем недостаточно микроэлементов, витаминов и других веществ, дающих организму энергию. Уберите фастфуд и прочие продукты, дающие «мертвые» калории, способные лишь нагружать ваше тело.

Пересмотрите свой рацион. Наверняка в нем недостаточно микроэлементов, витаминов и других веществ, дающих организму энергию. Уберите фастфуд и прочие продукты, дающие «мертвые» калории, способные лишь нагружать ваше тело. Физические нагрузки. Недаром говорят: «кто успевает в спортзал, тот успевает везде». Упражнения насыщают организм дофаминами, эндорфинами и другими веществами, приносящими радость и повышающими мотивацию. Важно: речь идет об умеренных нагрузках, которые дают заряд бодрости. Чрезмерные вас могут изнурить, и к вечеру вам точно не захочется больше ничего делать.

Недаром говорят: «кто успевает в спортзал, тот успевает везде». Упражнения насыщают организм дофаминами, эндорфинами и другими веществами, приносящими радость и повышающими мотивацию. Важно: речь идет об умеренных нагрузках, которые дают заряд бодрости. Чрезмерные вас могут изнурить, и к вечеру вам точно не захочется больше ничего делать. Арт-терапия и не только. Этим можно заняться даже лежа на диване. Сюда можно включить не только рисование, лепку, игру на музыкальных инструментах или написание каких-то текстов. Любой способ самовыражения, который вам на данный момент делать не лень. Да хоть выстукивание ритма на спинке дивана. Прослушивание хорошей музыки или просмотр фильмов, передач или других творческих работ – все это может помочь.

Бывают такие ситуации, когда вроде бы хочется вскочить с кровати и пахать, пахать и пахать. Но… просто нет энергии. Лень очень часто идет рука об руку с банальным отсутствием «заряда». Есть несколько способов решения этой проблемы: