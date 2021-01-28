Как побороть лень: действенные советы психолога
Что делать, если ничего не хочется делать? Ответы читайте в нашем материале.
Откуда берется лень?
В психологии под ленью понимают резкое снижение или полное отсутствие мотивации. Также имеется более точное определение: «прокрастинация» – склонность к постоянному откладыванию дел, включая важные.
Причин прокрастинации много. Они могут быть вызваны совершенно противоположными факторами. Одного человека одолела лень, а, точнее, апатия, поскольку он много работал и очень устал. Другой вышел из длительного отпуска и просто не может настроиться, перейти в рабочий режим. Третий заболел гриппом, и в его организме появились вещества, угнетающие его и морально, и физически. Четвертый опустил руки, поскольку компьютерный вирус «съел» все результаты его многодневного труда. Пятый не увидел отдачи от своих стараний. А шестой… у шестого просто похмелье.
Мы оставим за скобками совершенно критические случаи, такие как ОРВИ, коронавирус и зависимости. Понятно, что здесь нужно, в первую очередь, работать с основным заболеванием. Но бывают случаи, когда здоровый, совершенно не ленивый, вполне креативный человек начинает испытывать прокрастинацию. Что делать в данном случае?
Ляг, поспи – и все пройдет
Как ни парадоксально, но иногда немного полениться – самый лучший способ избавиться от апатии. Тем более, что у человека желание что-либо делать может пропадать из-за накопившейся усталости (как физической, так и психической). В данном случае так называемая лень – это механизм, который включает наш мозг, сигналя, что ему нужен отдых. Чтобы не гробить свое здоровье и не доводить дело до депрессии и нервного срыва, иногда лучше поспать или просто полежать с закрытыми глазами, думая о чем-то отвлеченном.
Переключить «тумблер»
После отдыха попробуйте собраться с мыслями и проанализировать, в каких ситуациях не хочется ничего делать, и какие факторы стали этому причиной. Можете ли вы повлиять на них? Наверняка можете. По крайней мере, на какую-то их часть.
Определите, в чем, корень зла (неудача, болезнь, усталость, разочарование) и поставьте перед собой простейший до банальности вопрос: «Что я могу сделать?» И еще: «Кто мне может в этом помочь?», а также: «Для кого это важно сделать?»
Родом из детства
Нередко прокрастинация напрямую связана с детскими или юношескими комплексами. Из-за того, что старшие очень часто твердили человеку, что он «лентяй» и «ни на что не годен», негативный настрой глубоко въелся в память и сознание. И даже во взрослом возрасте периодически всплывает, особенно, если его постигает какая-то неудача. Что делать?
Измените мышление
Думайте об ощущении, которое приносили вам ваши же действия. Поставьте цель снова почувствовать это – удовлетворение собой от выполненной работы, помощи кому-то.
Наполеоновские планы
Найдите мотивацию, поставьте цели и составьте план действий. Для начала на ближайший день. При этом планируйте то, что действительно сможете сегодня выполнить.
Составьте список, что нужно сделать, и повесьте его на видном месте. Для усиления эффекта можно привлечь друзей или родственников, которые смогут проконтролировать выполнение плана. Также стоит придумать себе «наказание» (конструктивное, например, в виде тех же физических упражнений или работы) и поощрение (любимый деликатес или приобретение чего-то красивого и приятного).
Найти подзарядку
- Питание. Пересмотрите свой рацион. Наверняка в нем недостаточно микроэлементов, витаминов и других веществ, дающих организму энергию. Уберите фастфуд и прочие продукты, дающие «мертвые» калории, способные лишь нагружать ваше тело.
- Физические нагрузки. Недаром говорят: «кто успевает в спортзал, тот успевает везде». Упражнения насыщают организм дофаминами, эндорфинами и другими веществами, приносящими радость и повышающими мотивацию. Важно: речь идет об умеренных нагрузках, которые дают заряд бодрости. Чрезмерные вас могут изнурить, и к вечеру вам точно не захочется больше ничего делать.
- Арт-терапия и не только. Этим можно заняться даже лежа на диване. Сюда можно включить не только рисование, лепку, игру на музыкальных инструментах или написание каких-то текстов. Любой способ самовыражения, который вам на данный момент делать не лень. Да хоть выстукивание ритма на спинке дивана. Прослушивание хорошей музыки или просмотр фильмов, передач или других творческих работ – все это может помочь.