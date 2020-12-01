Психолог "Від пацанки до панянки" Наталья Борисова: 5 сезон – уникальный. Он о новом поколении молодежи

Наталья Борисова рассказала об участницах пятого сезона реалити.

Съемки пятого сезона «Від пацанки до панянки» продолжаются. Участницы уже привыкли к новым обстоятельствам и друг к другу. Каждую неделю они проходят новые испытания, которые помогают им избавиться Zависимостей и стать самостоятельными и самодостаточными. Впечатлениями об участницах поделилась психолог реалити Наталья Борисова.

Этот сезон – уникальный, – говорит психолог. – Он о новом поколении молодежи, которая живет в мире гаджетов и социальных сетей. Но имеет множество Zависимостей, разрушающих их жизни. Победительницей предыдущего сезона стала Женя Мазур, которая имела серьезную наркотическую зависимость. И учеба в Школе леди помогла девушке избавиться от нее. Среди нынешних анкет мы увидели немало историй девушек, которые имели опыт употребления наркотиков. Они поверили, что наш проект поможет измениться и им! Поэтому среди участниц пятого сезона есть наркозависимые.

По словам Натальи, все девушки с очень сложными личными историями и драмами.

Мы будем поднимать психологические проблемы, которые зритель не видел в четвертом сезоне, – говорит психолог. – И помогать девушкам искать выход из их «внутреннего ада».

После нескольких недель работы с участницами Наталья признается, что ей как психологу отдыхать будет некогда.

Впереди еще очень много работы, – говорит психолог. – Я верю, что нашим ученицам удастся победить «собственных демонов» и начать новую жизнь.

Премьера нового сезона реалити «Від пацанки до панянки» состоится этой весной. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить.

Напомним,