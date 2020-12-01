Психолог "Від пацанки до панянки" Наталья Борисова: 5 сезон – уникальный. Он о новом поколении молодежи
Наталья Борисова рассказала об участницах пятого сезона реалити.
Этот сезон – уникальный, – говорит психолог. – Он о новом поколении молодежи, которая живет в мире гаджетов и социальных сетей. Но имеет множество Zависимостей, разрушающих их жизни. Победительницей предыдущего сезона стала Женя Мазур, которая имела серьезную наркотическую зависимость. И учеба в Школе леди помогла девушке избавиться от нее. Среди нынешних анкет мы увидели немало историй девушек, которые имели опыт употребления наркотиков. Они поверили, что наш проект поможет измениться и им! Поэтому среди участниц пятого сезона есть наркозависимые.
По словам Натальи, все девушки с очень сложными личными историями и драмами.
Мы будем поднимать психологические проблемы, которые зритель не видел в четвертом сезоне, – говорит психолог. – И помогать девушкам искать выход из их «внутреннего ада».
После нескольких недель работы с участницами Наталья признается, что ей как психологу отдыхать будет некогда.
Впереди еще очень много работы, – говорит психолог. – Я верю, что нашим ученицам удастся победить «собственных демонов» и начать новую жизнь.
Премьера нового сезона реалити «Від пацанки до панянки» состоится этой весной. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить.
Напомним,