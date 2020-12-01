Рианна променяла миллиардера на известного рэпера

В Голливуде ходят слухи о новом романе Рианны.

Не успела Рианна оправиться от отношений с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, как многие журналисты иностранных таблоидов заподозрили певицу в новом романе.

Инсайдеры издания сообщают, что артистка совсем недолго грустила из-за расставания с Хассаном и закрутила роман с коллегой по цеху - рэпером A$AP Rocky.

На минувшей неделе папарацци удалось застать Рианну и Ракима Майерса в фешенебельном нью-йоркском ресторане Beatrice Inn в компании близких друзей.

Рианна и A$AP Rocky / instagram.com/badgalriri

Ранее пара также появлялась вместе на красных дорожках и модных показах, однако только в статусе друзей. Хотя уже тогда поклонники певицы начали судачить о ее новых отношениях.

Пока же ни Рианна, ни Раким не решились дать хоть какой-то комментарий на тему о своем возможном романе. Правда, подобные свидания пары говорят сами за себя.

Напомним,