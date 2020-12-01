Рианна променяла миллиардера на известного рэпера
В Голливуде ходят слухи о новом романе Рианны.
Инсайдеры издания сообщают, что артистка совсем недолго грустила из-за расставания с Хассаном и закрутила роман с коллегой по цеху - рэпером A$AP Rocky.
На минувшей неделе папарацци удалось застать Рианну и Ракима Майерса в фешенебельном нью-йоркском ресторане Beatrice Inn в компании близких друзей.
Пока же ни Рианна, ни Раким не решились дать хоть какой-то комментарий на тему о своем возможном романе. Правда, подобные свидания пары говорят сами за себя.
Напомним,
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