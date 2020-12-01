МАСКА: рассекречен третий звездный детектив шоу

Грандиозное гипершоу «МАСКА» – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – удивит зрителей грандиозными постановками, впечатляющими костюмами и неповторимой атмосферой веселья и загадочности.

Вместе с телезрителями и другими звездными детективами проекта «МАСКА» на канале «Украина» строить версии, какие знаменитости могут скрываться под невероятными масками, будет украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских.

Песни NK | Насти Каменских знают не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Ведь украинская артистка полюбилась латиноамериканской аудитории. В этом году певица презентовала свой первый испаноязычный альбом «Ecléctica», куда вошел популярный трек «a huevo», релиз которого первым анонсировало американское издание «HOLA! USA», и зажигательный хит «Elefante», клип на который собрал 119 миллионов просмотров на YouTube и попал в топы популярных чартов по всему миру, от Америки до Индии.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Имя Насти Каменских всегда на слуху, она не перестает удивлять своих поклонников яркими релизами, эпатажными постановками и незабываемыми образами.

Я очень рада стать частью такого оригинального шоу. Ранее я была уже судьей и тренером талант-шоу, но на этот раз меня ждет новая роль – звездный детектив. Верю, что мой профессиональный опыт и хорошая интуиция помогут мне в «звездном расследовании», – поделилась NK | Настя Каменских. – Скажу по секрету, один из моих любимых жанров фильмов – детективы. Кто знает, может я смогу воспользоваться лайфхаками любимых героев и применить их на практике, чтобы вместе с телезрителями безошибочно определить героев, которые будут скрываться за масками.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

В масштабном шоу «МАСКА» певица продемонстрирует свой музыкальный интеллект и наблюдательность, чтобы раскрыть личности участников проекта, тщательно спрятавшихся под оригинальными костюмами.

Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться угадать, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями и зададут им интересующие вопросы.

Напомним, что ранее канал «Украина» уже рассекретил имена звездных детективов гипершоу «МАСКА», ими станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним,