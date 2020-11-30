Тоня Матвиенко похвасталась фигурой в ярком бикини на отдыхе в Египте
Певица Тоня Матвиенко решила не терять возможности воспользоваться паузой в концертной деятельности.
На протяжении нескольких последних дней Матвиенко наслаждается теплом и покоряет волны на отдыхе в Египте. На этот курорт звезда отправилась вместе со всей семьей.
На своей странице в Инстаграм Тоня уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без откровенных снимков в купальнике.
В кадре 39-летняя звезда позирует на пляже, сидя на песке в бикини в цветочный принт.
Панчоха, - таким словом подписала фото Тоня.
Напомним,