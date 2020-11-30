Тоня Матвиенко похвасталась фигурой в ярком бикини на отдыхе в Египте

30 ноября 2020 17:05 Юлия Крутиева
Тоня Матвиенко похвасталась фигурой в ярком бикини на отдыхе в Египте
Певица Тоня Матвиенко
instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко решила не терять возможности воспользоваться паузой в концертной деятельности.

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И в то время, как многие украинские знаменитости отказываются от отдыха из-за коронавируса, Тоня Матвиенко не теряет возможности насладиться теплыми днями.

На протяжении нескольких последних дней Матвиенко наслаждается теплом и покоряет волны на отдыхе в Египте. На этот курорт звезда отправилась вместе со всей семьей.

На своей странице в Инстаграм Тоня уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без откровенных снимков в купальнике.

В кадре 39-летняя звезда позирует на пляже, сидя на песке в бикини в цветочный принт.

Панчоха, - таким словом подписала фото Тоня.

Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
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Подписчики Матвиенко были восхищены ее фигурой. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Лялечка», «Неперевершена, насолоджуйся сонечком», «Красотка», «Моя тезка-Русалочка!».

Напомним,

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