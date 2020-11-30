Сергей Танчинец рассказал необычную историю знакомства со своей женой
Подробности личной жизни Сергей Танчинец рассказал на шоу «Хто зверху?» (Новый канал).
Для этого там есть специальный раунд «Правда или ложь», где в баттлах сходятся по очереди все представители мужской и женской команд.
Мы с женой познакомились на съемках клипа, – заявил во время этого раунда лидер рок-группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец.
Ну, клипы у тебя есть. Их уже четыре, – рассуждала ведущая. – Когда мы с тобой познакомились, у тебя вышло только два видео, и ты уже был женат и имел сына. Твоему малому годика примерно два-три. Похоже, что это правда, но, возможно, ты уже был женат, когда у тебя еще не было клипа, или вы только встречались, и тут у тебя пошло-пошло-пошло... А, может, вы познакомились на съемках не твоего клипа? Ладно, это неправда.
Так, Лесю, вони зустрічалися, а потім познайомилися на зйомках кліпу, – пошутил Притула.
Это были съемки нашего первого клипа для группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» в 2007 году, – рассказал Сергей Танчинец. - Там мы познакомились с моей женой. Но, к сожалению, этот клип так и не вышел, потому что не удался.
Добавим, что жена Сергея, Анна, – сценарист и режиссер, она до сих пор плодотворно работает с группой. Творческая пара вместе уже 13 лет, они воспитывают сына и дочь.
Напомним,