Сергей Танчинец рассказал необычную историю знакомства со своей женой

30 ноября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Сергей Танчинец рассказал необычную историю знакомства со своей женой
Певец Сергей Танчинец
пресс-служба Нового канала

Подробности личной жизни Сергей Танчинец рассказал на шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

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Курьезы, травмы и секреты личной жизни – все это рассказывают звезды украинского шоу-бизнеса в юбилейном сезоне игрового шоу «Хто зверху?»

Для этого там есть специальный раунд «Правда или ложь», где в баттлах сходятся по очереди все представители мужской и женской команд.

Мы с женой познакомились на съемках клипа, – заявил во время этого раунда лидер рок-группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец.

Певец Сергей Танчинец / пресс-служба Нового канала
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Леся Никитюк, которая была его соперницей, начала думать вслух.

Ну, клипы у тебя есть. Их уже четыре, – рассуждала ведущая. – Когда мы с тобой познакомились, у тебя вышло только два видео, и ты уже был женат и имел сына. Твоему малому годика примерно два-три. Похоже, что это правда, но, возможно, ты уже был женат, когда у тебя еще не было клипа, или вы только встречались, и тут у тебя пошло-пошло-пошло... А, может, вы познакомились на съемках не твоего клипа? Ладно, это неправда.

Певец Сергей Танчинец на шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала
Так, Лесю, вони зустрічалися, а потім познайомилися на зйомках кліпу, – пошутил Притула.

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Но зря Леся Ивановна не поверила музыканту, ведь это реальная история любви.

Это были съемки нашего первого клипа для группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» в 2007 году, – рассказал Сергей Танчинец. - Там мы познакомились с моей женой. Но, к сожалению, этот клип так и не вышел, потому что не удался.

Добавим, что жена Сергея, Анна, – сценарист и режиссер, она до сих пор плодотворно работает с группой. Творческая пара вместе уже 13 лет, они воспитывают сына и дочь.

Напомним, 

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