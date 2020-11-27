Супруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ

27 ноября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Супруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko

Модель Александра Кучеренко рассказала о подарке от любимого супруга Дмитрия Комарова.

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Несмотря на то, что полноценная зима еще не наступила, ми уже успели испытать на себе первые морозы. В такую погоду и опасное время сверхважно следить за своим здоровьем. В этом уверена модель Александра Кучеренко.

Супруга Дмитрия Комарова призвала аудиторию своей страницы в Инстаграм не забывать, что с приходом холодов тело и кожа нуждаются в особом уходе. Александра даже поделилась своим правилом по уходу за собой в холодный сезон.

Чтобы зимой не пересушивать кожу, Кучеренко отказывается от всех средств, который матируют и сушат. На волосы звезда наносит питательные маски.

Модель Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko
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А вот за губами у модели особенный уход. Когда от ветра и холода они трескаются, она смазывает их на ночь медом. А вот для красоты Александра наносит на них жир сушеных лягушек, который муж привез ей из Китая.

Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко, - пишет модель. - А еще для красоты и молодости... я наношу... жир сушеных лягушек, который муж привез из Китая. Но это уже совсем другая история.

Напомним, 

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