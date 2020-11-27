Супруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ
Модель Александра Кучеренко рассказала о подарке от любимого супруга Дмитрия Комарова.
Супруга Дмитрия Комарова призвала аудиторию своей страницы в Инстаграм не забывать, что с приходом холодов тело и кожа нуждаются в особом уходе. Александра даже поделилась своим правилом по уходу за собой в холодный сезон.
Чтобы зимой не пересушивать кожу, Кучеренко отказывается от всех средств, который матируют и сушат. На волосы звезда наносит питательные маски.
Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко, - пишет модель. - А еще для красоты и молодости... я наношу... жир сушеных лягушек, который муж привез из Китая. Но это уже совсем другая история.
Напомним,