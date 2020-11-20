Хто зверху-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2020)
20 ноября 2020 18:40
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2020)
пресс-служба
26 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 14 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: на этой неделе в битву статей вступят: юмористы Юрий Ткач и Влад Куран, певец Сергей Танчинец, ведущая «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева, а также певицы Вера Кекелия и Вика Смеюха. Мужчины научатся различать сорта цветов, а женщины — виды мужского нижнего белья. А в финале они сойдутся в импровизированной партии в шашки!
14 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 26.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.