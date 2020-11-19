Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 12 выпуска

Эксклюзив 19 ноября 2020 12:05 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 12 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 12 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 12 выпуске шоу "Хто зверху?" 10 сезон от 12.11.2020 ведущая Нового канала Леся Никитюк ездила на мотоцикле, а гимнастка Анна Ризатдинова поразила всех своими неожиданными познаниями в музыке.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили актер Михаил Кукуюк, а также юмористы Ефим Константиновский и Роман Мищеряков во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – певица Лия Ли, гимнастка Анна Ризатдинова, а также юмористка Саша Машлятина. Чья команда оказалась сильнее?

Юмористка Саша Машлятина

В конкурсе «Руки-ноги» мужчины поняли, что не знают, как пишется слово «сверло». Девушки попробуют составить слово «омлет» и вспомнить, как называется кактусовая водка.

Певица Лия Ли

А в «По губам» Роман Мищеряков… послал Сергея Притулу! Вместо слова «гиены» он упорно слышал «иди на…».

Роман сразу расставил все точки над «i» и послал Притулу «на…». Прикольные у вас отношения, – с иронией отметил верховный судья шоу Александр Педан.

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Лучшей в конкурсе «Кнопка» стала олимпийская призерка Анна Ризатдинова – гимнастка знает так много песен, что ведущая Нового канала Леся Никитюк без раздумий отдала ей свою корону в знак признания ее талантов.

В «Обмене ролями» мужчины пробовали отличить мазурики от вергунов, а мацик от годзи.

А девушки разбирались в видах мотоциклов. Справиться с этим заданием оказалось для Леси Никитюк и ее команды не так и легко!

В финале участники шоу переоделись в костюмы пчел и трудились, не покладая рук. Кто принесет больше меда в ульи и победу своей команде, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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