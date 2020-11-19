Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 12 выпуска
В 12 выпуске шоу "Хто зверху?" 10 сезон от 12.11.2020 ведущая Нового канала Леся Никитюк ездила на мотоцикле, а гимнастка Анна Ризатдинова поразила всех своими неожиданными познаниями в музыке.
Противостояла им команда Леси Никитюк – певица Лия Ли, гимнастка Анна Ризатдинова, а также юмористка Саша Машлятина. Чья команда оказалась сильнее?
В конкурсе «Руки-ноги» мужчины поняли, что не знают, как пишется слово «сверло». Девушки попробуют составить слово «омлет» и вспомнить, как называется кактусовая водка.
А в «По губам» Роман Мищеряков… послал Сергея Притулу! Вместо слова «гиены» он упорно слышал «иди на…».
Роман сразу расставил все точки над «i» и послал Притулу «на…». Прикольные у вас отношения, – с иронией отметил верховный судья шоу Александр Педан.
В «Обмене ролями» мужчины пробовали отличить мазурики от вергунов, а мацик от годзи.
А девушки разбирались в видах мотоциклов. Справиться с этим заданием оказалось для Леси Никитюк и ее команды не так и легко!
В финале участники шоу переоделись в костюмы пчел и трудились, не покладая рук. Кто принесет больше меда в ульи и победу своей команде, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,