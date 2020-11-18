MELOVIN изменил имидж кардинальным способом

Сменить имидж в конце осени решила не только Вера Кекелия.

Но если звезда программы «Женский Квартал» лишь изменила длину своих волос, то победитель шоу «Х-фактор» MELOVIN отнесся к смене имиджа весьма креативно.

Утром 18 ноября певец опубликовал на своей странице в Инстаграм видео, на котором продемонстрировал весь процесс шокирующего и неожиданного перевоплощения.

Стоя перед зеркалом в ванной комнате, смелый MELOVIN, вооружившись гелем для бритья и острой бритвой, решился полностью сбрить свои обе брови.

Чтобы мгновенно откинуть множество домыслов со стороны фолловеров, 23-летний певец поспешил прокомментировать свой поступок в подписи к видео.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official

MELOVIN написал, что сейчас он находится в Карпатах. Туда он отправился, чтобы принять участие в специальном фотопроекте. Артист отметил, что через творчество хочет затронуть тему ментального здоровья.

Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! – пишет певец. – Ментальное Здоровье – тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект. С Днем Мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно!

Напомним,