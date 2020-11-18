MELOVIN изменил имидж кардинальным способом

18 ноября 2020 12:35 Юлия Крутиева
MELOVIN изменил имидж кардинальным способом
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Сменить имидж в конце осени решила не только Вера Кекелия.

Читайте такжеКамалия едва не стала жертвой группового изнасилования
Но если звезда программы «Женский Квартал» лишь изменила длину своих волос, то победитель шоу «Х-фактор» MELOVIN отнесся к смене имиджа весьма креативно.

Утром 18 ноября певец опубликовал на своей странице в Инстаграм видео, на котором продемонстрировал весь процесс шокирующего и неожиданного перевоплощения.

Стоя перед зеркалом в ванной комнате, смелый MELOVIN, вооружившись гелем для бритья и острой бритвой, решился полностью сбрить свои обе брови.

Чтобы мгновенно откинуть множество домыслов со стороны фолловеров, 23-летний певец поспешил прокомментировать свой поступок в подписи к видео.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official
Читайте такжеОдна из сестер дуэта ANNA MARIA призналась, что у нее есть ребенок
MELOVIN написал, что сейчас он находится в Карпатах. Туда он отправился, чтобы принять участие в специальном фотопроекте. Артист отметил, что через творчество хочет затронуть тему ментального здоровья.

Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! – пишет певец. – Ментальное Здоровье – тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект. С Днем Мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новый имидж новости MELOVIN смена имиджа

Материалы по теме

Актер сериала "Вызов" Сергей Кучеренко: За первый месяц съемок я похудел на 7 килограмм
Интервью

Актер сериала "Вызов" Сергей Кучеренко: За первый месяц съемок я похудел на 7 килограммЭксклюзив
Кохання на виживання-4: участник реалити остался с полуголой девушкой в отеле
Новости

Кохання на виживання-4: участник реалити остался с полуголой девушкой в отеле
42-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой
Новости

42-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой
Второй шанс на первую любовь: ТОП-5 причин посмотреть новую мелодраму на СТБ
Анонсы на ТВ

Второй шанс на первую любовь: ТОП-5 причин посмотреть новую мелодраму на СТБ

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK