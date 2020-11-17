Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни: подробности
17 ноября 2020 16:52
Юлия Крутиева
Режиссер Роман Виктюк
instagram.com/teatrviktuka
Последний месяц осени 2020 года забирает у нас великих деятелей культуры.
6 ноября умер одессит-сатирик Михаил Жванецкий
, 14 ноября не стало актера Армена Джигарханяна, а сегодня, 17 ноября, остановилось сердце украинского театрального режиссера Романа Виктюка.
Этой трагической новостью с публикой поделился личный помощник режиссера – Людмила Исакова. Женщина сообщила, что Роман Григорьевич скончался в больнице.
Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня, - сообщила Людмила Исакова.
Режиссер Роман Виктюк / instagram.com/teatrviktuka
В конце октября режиссер был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом COVID-19. Врачи обнаружили у него осложнение в виде пневмонии, поэтому сразу перевели в реанимацию.
К сожалению, организм 84-летнего режиссера не смог справиться с нагрузками, у него случился инсульт.
Напомним,