Анна Панова: Осознанное желание стать телеведущей пришло ко мне в 20 лет

16 ноября 2020 15:45 Юлия Крутиева
Анна Панова: Осознанное желание стать телеведущей пришло ко мне в 20 лет
Телеведущая Анна Панова
пресс-служба

Анна Панова рассказала о начале своей карьеры телеведущей.

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Сегодня, 16 ноября, в День работников радио, телевидения и связи ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова рассказала, когда у нее впервые появилось желание стать телеведущей.

В юношеские годы Анна Панова мечтала стать юристом. Именно поэтому после школы поступила в Киево-Могилянскую академию. Но во время учебы в университете к ней пришло осознанное желание работать на телевидении.

Я довольно поздно поняла, что хочу работать на телевидении. Лет в 20. Я тогда училась в «Киево-Могилянке», куда пошла, мечтая о карьере юриста. Представляла себе, как буду выступать в суде и сражать всех наповал своими аргументами и красноречием. И тут в какой-то момент осознала: хочу быть телеведущей, – написала Анна на своей странице в Facebook

Телеведущая Анна Панова / пресс-служба

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По словам ведущей, не все поддержали ее идею начать карьеру на ТВ. Друг, с которым она поделилась своим желанием, сразу ее осек – мол, внешность для работы в новостях должна быть нейтральной, а таких смазливых как она туда не берут.

Я слегка расстроилась, но мысль о телевизионной̆ карьере прочно засела в голову. А дальше все было прямо по Коэльо: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось». Уже много лет я выступаю – не в суде, а в телевизоре. И благословляю день, когда мысль о ТВ попала в мою вечно сомневающуюся головушку, – рассказала телеведущая.

Напомним,

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