Анна Панова: Осознанное желание стать телеведущей пришло ко мне в 20 лет
Анна Панова рассказала о начале своей карьеры телеведущей.
В юношеские годы Анна Панова мечтала стать юристом. Именно поэтому после школы поступила в Киево-Могилянскую академию. Но во время учебы в университете к ней пришло осознанное желание работать на телевидении.
Я довольно поздно поняла, что хочу работать на телевидении. Лет в 20. Я тогда училась в «Киево-Могилянке», куда пошла, мечтая о карьере юриста. Представляла себе, как буду выступать в суде и сражать всех наповал своими аргументами и красноречием. И тут в какой-то момент осознала: хочу быть телеведущей, – написала Анна на своей странице в Facebook
Я слегка расстроилась, но мысль о телевизионной̆ карьере прочно засела в голову. А дальше все было прямо по Коэльо: «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось». Уже много лет я выступаю – не в суде, а в телевизоре. И благословляю день, когда мысль о ТВ попала в мою вечно сомневающуюся головушку, – рассказала телеведущая.
Напомним,