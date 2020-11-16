Исполнительница роли принцессы Дианы Эмма Коррин снялась обнаженной для мужского глянца

В минувшее воскресенье на канале Netflix стартовал показ четвертого сезона сериала «Корона» о жизни принца Чарльза с Дианой Спенсер после разрыва с Камиллой Паркер-Боулз.

Главные роли принца Чарльза и принцессы Дианы достались актеру Джошу О'Коннору и актрисе Эмме Коррин, которые еще до премьеры стали популярными на весь мир.

А все благодаря их фотосессии для «Radio Times», в рамках которой они невероятно точно воссоздали фото принца Чарльза и принцессы Дианы, которое было сделано в 1980 году.

Но 24-летняя Эмма Коррин пошла дальше. Звезда удивила публику неожиданной и откровенной фотосессией для мужского глянца «GQ».

Актриса Эмма Корин / instagram.com/emmalouisecorrin

Во время съемки Эмма примерила на себя образ дерзкой девушки. На одном из кадров она позировала в прозрачном черном топе поверх кружевного бюстгальтера и на другом – в платье из сетки, под которым вообще не было бюстгальтера.

В беседе с журналистами Коррин рассказала, что ей интересно, что о сериале «Корона» думают дети Дианы и Чарльза – принцы Уильям и Гарри. И призналась, что побаивается встречи с ними.

Если бы я увидела их на вечеринке, я бы, возможно, ушла, - сказала актриса.

Актриса Эмма Корин / instagram.com/emmalouisecorrin

Напомним,