Исполнительница роли принцессы Дианы Эмма Коррин снялась обнаженной для мужского глянца
16 ноября 2020 13:25
Юлия Крутиева
Актриса Эмма Корин
instagram.com/emmalouisecorrin
В минувшее воскресенье на канале Netflix стартовал показ четвертого сезона сериала «Корона» о жизни принца Чарльза с Дианой Спенсер после разрыва с Камиллой Паркер-Боулз.
Главные роли принца Чарльза и принцессы Дианы
достались актеру Джошу О'Коннору и актрисе Эмме Коррин, которые еще до премьеры стали популярными на весь мир.
А все благодаря их фотосессии для «Radio Times», в рамках которой они невероятно точно воссоздали фото принца Чарльза и принцессы Дианы, которое было сделано в 1980 году.
Но 24-летняя Эмма Коррин пошла дальше. Звезда удивила публику неожиданной и откровенной фотосессией для мужского глянца «GQ».
Актриса Эмма Корин / instagram.com/emmalouisecorrin
Во время съемки Эмма примерила на себя образ дерзкой девушки. На одном из кадров она позировала в прозрачном черном топе поверх кружевного бюстгальтера и на другом – в платье из сетки, под которым вообще не было бюстгальтера.
В беседе с журналистами Коррин рассказала, что ей интересно, что о сериале «Корона» думают дети Дианы и Чарльза – принцы Уильям и Гарри. И призналась, что побаивается встречи с ними.
Если бы я увидела их на вечеринке, я бы, возможно, ушла, - сказала актриса.
Актриса Эмма Корин / instagram.com/emmalouisecorrin
Напомним,