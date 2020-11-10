Звезды сериала "Корона" повторили кадр из объявления помолвки принца Чарльза и принцессы Дианы

10 ноября 2020 17:40 Юлия Крутиева
Звезды сериала
Принц Чарльз и Диана Спенсер
Fotobank / GettyImages

Легендарный канал Netflix готовится к премьере сериала «Корона». Четвертый сезон картины стартует 15 ноября.

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Сюжет нового сезона сериала «Корона» обещает вызвать громкий резонанс. Он  будет развиваться вокруг отношений принца Чарльза с Дианой Спенсер после разрыва с Камиллой Паркер-Боулз

В преддверии премьеры создатели решили подогреть интерес к сериалу с помощью фотосессии для Radio Times. В рамках съемки главные актеры воссоздали фото принца Чарльза и принцессы Дианы, которое было сделано в 1980 году.

Перед камерой актриса Эмма Корин позировала в голубом костюме-реплике наряда принцессы Дианы, а Джош О'Коннор – в классическом костюме с галстуком, что и у принца Чарльза.

Эмма Корин и Джош О'Коннор в образе принца Чарльза и Дианы Спенсер
В интервью журналу Эмма также призналась, что именно она настояла, чтобы авторы сериала «Корона» добавили к ленте кадры о булимии принцессы Дианы.

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А вот Джош О'Коннор рассказал, что на самом деле принц Чарльз завидовал принцессе Диане и ее популярности в Великобритании.

Чарльз просто завидовал славе или знаменитости. Ревность заключалась в том, что у Дианы была эта популярность: люди чувствовали, что они ее знают, а у Чарльза просто не было такой привязанности, - говорит Джош О'Коннор.

Напомним, 

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