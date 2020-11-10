Звезды сериала "Корона" повторили кадр из объявления помолвки принца Чарльза и принцессы Дианы
Легендарный канал Netflix готовится к премьере сериала «Корона». Четвертый сезон картины стартует 15 ноября.
В преддверии премьеры создатели решили подогреть интерес к сериалу с помощью фотосессии для Radio Times. В рамках съемки главные актеры воссоздали фото принца Чарльза и принцессы Дианы, которое было сделано в 1980 году.
Перед камерой актриса Эмма Корин позировала в голубом костюме-реплике наряда принцессы Дианы, а Джош О'Коннор – в классическом костюме с галстуком, что и у принца Чарльза.
Чарльз просто завидовал славе или знаменитости. Ревность заключалась в том, что у Дианы была эта популярность: люди чувствовали, что они ее знают, а у Чарльза просто не было такой привязанности, - говорит Джош О'Коннор.
Напомним,