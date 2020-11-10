Анна Ризатдинова рассказала о романе и необычных свиданиях с Сергеем Мельником

Олимпийская медалистка Анна Ризатдинова завоевала сердце «холостяка».

Украинский шоу-бизнес взорвался новостью о звездном романе гимнастки Анны Ризатдиновой и футболиста Сергея Мельника. Оказалось, что спортсмены недавно начали встречаться.

А свело их вместе танцевальное шоу «Танці з зірками», до которого влюбленные даже не были знакомы.

Когда был эфир на тему «Вечер выпускников», мы всю неделю провели вместе за подготовкой номера. Конечно, танец в целом сближает, а тут еще и два спортсмена. Поэтому быстро нашли общий язык. Затем появилась симпатия, что-то особенное между нами. А на следующий эфир, где все танцевали семьями, Сергей снова меня пригласил. Это было довольно неожиданно и приятно, просто не могла отказаться. Получила удовольствие, танцуя с Сергеем и проводя время вместе, даже в тренировочном зале, – рассказала Анна Ризатдинова эксклюзивно Новому каналу.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник на шоу «Танці з зірками» / instagram.com/anna_rizatdinova

Из-за напряженного графика обоих звезд их свидания проходили в нестандартных условиях.

Первые два свидания у нас происходили в тренировочном зале. Для спортсменов это обычное дело. Бывало так, что я приезжала к Сергею с кофе и едой, чтобы поддержать, – поделилась гимнастка.

Анна Ризатдинова признается, что с Сергеем Мельником чувствует себя защищенной и спокойной. Она ценит в своем избраннике настоящий мужской характер.

В Сергее мне нравится то, что он спортсмен. Я в целом с уважением отношусь к ним. Но почему-то всегда скептически воспринимала футболистов, но жизнь расставила все по-другому (смеется). Мне нравится, что я чувствую себя в надежных руках, ощущаю понимание. Конечно, то, что Сергей красивый и сексуальный, привлекает, но я на такие вещи уже обращаю внимания меньше и смотрю глубже. Он излучает надежность и внушает доверие. Рядом с Сергеем хочется чувствовать себя девочкой, с ним я не та Аня, которая прошла Олимпийские игры, и мне это нравится, – открылась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник на шоу «Танці з зірками» / instagram.com/anna_rizatdinova

Что получится из романа с «холостяком» Сергеем Мельником, Анна не загадывает.

О совместном будущем мы пока не думаем, не забегаем вперед и советуем всем этого не делать. Как показывает практика, ничего хорошего из этого не получается. Нужно просто наслаждаться каждым моментом, каждой секундой, – рассказала о новых отношениях спортсменка.

За развитием романа Анны Ризатдиновой и Сергея Мельника наблюдайте в их социальных сетях. А новый выпуск десятого, юбилейного сезона шоу «Хто зверху?» с Анной Ризатдиновой смотрите уже в этот четверг в 19:00 на Новом канале.

Олимпийская медалистка Анна Ризатдинова на съемках шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала

Напомним,