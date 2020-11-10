Супер Топ-модель по-украински: в 4 выпуске от 09.11.2020 проект покинула одна из фавориток сезона

10 ноября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: в 4 выпуске от 09.11.2020 проект покинула одна из фавориток сезона
Супер Топ-модель по-украински: проект неожиданно покинула одна из фавориток сезона
пресс-служба Нового канала

Даже то, что за нее проголосовало больше всех зрителей, не спасло девушку от вылета из модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале.

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Неделя коллабораций в «Супер Топ-модели по-украински» закончилась неожиданным решением экспертов: проект Нового канала покинула одна из фавориток – Даша Майстренко. Именно она набрала наибольшее количество голосов во время зрительского голосования за участниц Суперсезона. 

Но это не помогло девушке достойно справиться с испытаниями.

У меня сложилось впечатление, будто кто-то ее выключил. Каждый раз, глядя на фотографии Даши, я вижу одно и то же лицо. Безусловно, фантастически красивое лицо. Но я не вижу, чтобы она горела и показывала фантастические результаты. Даже Ира Ротар, которая на голову ниже по модельным достижениям, работает на проекте круче, чем Даша, - отметила эксперт реалити Соня Плакидюк.

Супер Топ-модель по-украински: проект неожиданно покинула одна из фавориток сезона / пресс-служба Нового канала
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Майстренко не смогла показать хорошую работу ни на одном из испытаний недели: была абсолютно безэмоциональной на дефиле против использования натурального меха, не отыграла настроение вечеринки на фотосессии с бокалом и не смогла сосредоточиться на танцевальной связке во время работы с MONATIK’ом. И хотя сама Даша признала, что в Суперсезоне у нее действительно нет рвения к победе, с ее уходом категорически не согласен эксперт Сергей Никитюк.

Не понимаю, как мы можем попрощаться с Дашей, и при этом остаться, например, с Аминой Досымбаевой или Софи Беридзе. Не вижу у этих девушек вообще никаких перспектив, - отметил эксперт модельного реалити.

Супер Топ-модель по-украински: проект неожиданно покинула одна из фавориток сезона / пресс-служба Нового канала
Так или иначе, выбор сделан. Борьбу за победу в Суперсезоне проекта продолжают десять участниц: Арина Любителева, Марго Верховцева, Саша Литвин, Ира Мойсак, Саша Кугат, Ира Ротар, Софи Беридзе, Амина Досымбаева, Таня Брык, Вика Рогальчук.

Напомним, 

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