Татьяна Арнтгольц вышла замуж во второй раз: пара расписалась втайне

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев официально оформили свои отношения.

Огромная армия поклонников Татьяны Арнтгольц ликует – 38-летняя актриса вышла замуж за Марка Богатырева. Пара скрывала тот факт, что их отношения уже узаконены. На церемонию бракосочетания были приглашены лишь родные и очень близкие друзья, поэтому информация в СМИ не просочилась.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц / instagram.com/tarntgoltsofficial

О том, что Татьяна и Марк уже официально муж и жена, рассказал в интервью СтарХит сам Богатырев. Однако делиться какими-либо еще подробностями мужчина не захотел.

Да, мы поженились! – коротко сказал журналистам 35-летний актер.

К слову, немногословность Марка никого не удивила. На протяжении двух лет, а именно столько известно о романе пары, – о своих отношениях они не распространяются. Совместными фото влюбленные в соцсетях также делятся редко.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц / instagram.com/tarntgoltsofficial

Отметим, что для Татьяны брак с Богатыревым стал вторым. Ранее она была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь. Сейчас девочке уже 11 лет. Что касается Марка, то он женился впервые.

Напомним,