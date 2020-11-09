Беременная Мерьем Узерли выходит замуж за американского бизнесмена

9 ноября 2020 14:38 Юлия Крутиева
Беременная Мерьем Узерли выходит замуж за американского бизнесмена
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Спустя четыре года после расставания с бизнесменом Альпом Озджаном, актриса Мерьем Узерли вновь влюблена.

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Новым избранником звезды сериала «Великолепный век» стал американский бизнесмен, который переехал ради нее в Берлин. Но вот имя этого мужчины Мерьем Узерли пока решила не рассекречивать.

Но на этом новости из жизни звезды не заканчиваются. Не так давно Мерьем получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Об этом она рассказала в интервью изданию «Hürriyet».

Со свадьбой влюбленные не спешат. Тому виной – пандемия коронавируса. Пара надеется, что в следующем году ситуация с распространением вируса ослабнет и им удастся сыграть пышное торжество.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Мой любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Мы не сыграли свадьбу только потому, что я не хочу праздновать ее в условиях пандемии с 20 или 30 гостями в масках. Я хочу устроить пышное торжество, – признается Узерли.

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Но Мерьем с любимым не расстраивается, ведь в начале следующего года они станут родителями. Сейчас 37-летняя актриса находится на пятом месяце беременности.

Радует Узерли и тот факт, что любимый смог быстро найти общий язык с ее 6-летней дочерью Ларой. Именно поэтому женщина совершенно не переживает за то, станет ли любимый хорошим отцом.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,

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