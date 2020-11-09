Танці з зірками-2020: на паркете станцевала девушка с ампутированной ногой, которая заново училась ходить

9 ноября 2020 13:20 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: на паркете станцевала девушка с ампутированной ногой, которая заново училась ходить
Танці з зірками-2020: на паркете станцевала девушка с ампутированной ногой
кадр из выступления

Попасть на проект "Танці з зірками" мечтают многие, а для кого-то это шоу стало спасением.

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Речь идет о 29-летней Карине Статищак из Одессы. В 2018 году девушке ампутировали ногу. У нее врожденная спинномозговая грыжа, которая после родов начала прогрессировать. Грыжа дала осложнения на левую ногу. На конечности стали появляться раны, о которых невозможно было избавиться. Врачи боролись до последнего за ногу Карины, однако конечность разрушалась и было принято нелегкое решение – ампутация.

Танці з зірками-2020: на паркете станцевала девушка с ампутированной ногой / кадр из выступления

Девушка признается, что в тот момент казалось, что жизнь рухнула. Ей заново нужно было учиться ходить, преодолевая боль.

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И именно проект Танцы со звездами дал ей сил и уверенности, что она может все, если очень того захотеть. Карина смотрела на танцы звезд и верила в то, что однажды и она будет двигаться не хуже них.

Упорство, труд и сила воли привели ее в танцевальную студию. Вскоре о девушке узнал победитель проекта Игорь Кузьменко и стал ей партнером.

Танец Карины Статищак и Игоря Кузьменко / кадр из выступления

В 11 выпуске пара вышла на паркет и станцевала Ча-ча-ча. Выступление растрогало до слез судей и зрителей в зале.

Поначалу было трудно не то что танцевать, а просто ходить, сделать шаг. И сейчас бывает максимально больно. Иногда нужно выпить обезболивающее и просто идти работать дальше. Это мой главный танец за жизнь. И если хотя бы один человек вдохновится моим примером – это ли не счастье, – сказала после выступления на проекте Карина Статищак.

Напомним,

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