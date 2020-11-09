Танці з зірками-2020: на паркете станцевала девушка с ампутированной ногой, которая заново училась ходить
Попасть на проект "Танці з зірками" мечтают многие, а для кого-то это шоу стало спасением.
Девушка признается, что в тот момент казалось, что жизнь рухнула. Ей заново нужно было учиться ходить, преодолевая боль.
Упорство, труд и сила воли привели ее в танцевальную студию. Вскоре о девушке узнал победитель проекта Игорь Кузьменко и стал ей партнером.
В 11 выпуске пара вышла на паркет и станцевала Ча-ча-ча. Выступление растрогало до слез судей и зрителей в зале.
Поначалу было трудно не то что танцевать, а просто ходить, сделать шаг. И сейчас бывает максимально больно. Иногда нужно выпить обезболивающее и просто идти работать дальше. Это мой главный танец за жизнь. И если хотя бы один человек вдохновится моим примером – это ли не счастье, – сказала после выступления на проекте Карина Статищак.
Напомним,