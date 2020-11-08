Экс-Холостяк Сергей Мельник закрутил роман с Анной Ризатдиновой
8 ноября на 1+1 в эфире проекта "Танці з зірками-2020" был семейный вечер.
А вот у экс-Холостяка Сергея Мельника случилось горе в семье – умерла бабушка. И спортсмен решил родных не беспокоить в такое время. Поддержать футболиста решила Анна Ризатдинова.
Все произошло 2 недели назад, когда Сергей и его партнерша Аделина Дели танцевали с приглашенной звездой, которой и была собственно Анна Ризатдинова. Во время подготовки номера у Сергея и Анны и вспыхнули чувства друг к другу.
Аня – человек, которого подарил мне проект, – признается Сергей Мельник. – Ради нее я готов рвать всех и идти до конца. Аня именно та девушка, которую я так долго искал. Очень ранимая, нежная, эмоциональная. Она понимает меня лучше, чем кто-либо. Я долго наблюдал за развитием отношений Димы Комарова и Саши Кучеренко. Я надеюсь у нас с Аней получится также.
Сереже хочется довериться, – рассказывает Анна. – Рядом с Сережей я чувствую себя девочкой.
Напомним,