Экс-Холостяк Сергей Мельник закрутил роман с Анной Ризатдиновой

8 ноября 2020 23:35 Юлия Крутиева
Экс-Холостяк Сергей Мельник закрутил роман с Анной Ризатдиновой
Сергей Мельник
instagram.com/sergeimelnik

8 ноября на 1+1 в эфире проекта "Танці з зірками-2020" был семейный вечер.

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Звезды выступали на главном паркете страны со своими самыми родными и близкими людьми. Так, Надежда Мейхер станцевала со своими  дочками, впервые показав их публике. Юлия Санина выступила с отцом, Сергей Танчинец – с дочкой и супругой.

А вот у экс-Холостяка Сергея Мельника случилось горе в семье – умерла бабушка. И спортсмен решил родных не беспокоить в такое время. Поддержать футболиста решила Анна Ризатдинова.

Анна Ризатдинова, Сергей Мельник и Аделина Дели / instagram.com/sergeimelnik

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Вот тут-то Мельник и рассказал всю правду об отношениях с гимнасткой. Оказывается, Анна и Сергей встречаются. Пара рассказала, как и когда зарождались их чувства.

Все произошло 2 недели назад, когда Сергей и его партнерша Аделина Дели танцевали с приглашенной звездой, которой и была собственно Анна Ризатдинова. Во время подготовки номера у Сергея и Анны и вспыхнули чувства друг к другу.

Аня – человек, которого подарил мне проект, – признается Сергей Мельник. – Ради нее я готов рвать всех и идти до конца. Аня именно та девушка, которую я так долго искал. Очень ранимая, нежная, эмоциональная. Она понимает меня лучше, чем кто-либо. Я долго наблюдал за развитием отношений Димы Комарова и Саши Кучеренко. Я надеюсь у нас с Аней получится также.

Сереже хочется довериться, – рассказывает Анна. – Рядом с Сережей я чувствую себя девочкой.

Поцелуй Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой / кадр из программы

Напомним,

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