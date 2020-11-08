Брайан Остин Грин после конфликта с Меган Фокс обратился к поклонникам со словами благодарности

8 ноября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Брайан Остин Грин после конфликта с Меган Фокс обратился к поклонникам со словами благодарности
Актер Брайан Остин Грин
социальная сеть Instagram

Звезда сериала „Район Беверли-Хиллз, 90210“ Брайан Остин Грин после развода с Меган Фокс продолжает с ней конфликтовать в Сети.

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Совсем недавно Меган обвинила бывшего возлюбленного в том, что он использует их общих детей для пиара. В частности, по словам Фокс, Брайан публикует фото и видео с сыновьями в своем микроблоге, чтобы показать, что он замечательный отец, а она никудышная мать.

Я прекрасно провела с детьми Хэллоуин и, заметь, что не публиковала ни одной фотографии с ними. Ты пытаешься всем доказать, что я отсутствую в их жизни, а ты преданный отец года. Хотя мы проводим с ними одинаковое количество времени,
‒ написала модель в комментариях к одному из снимков.

Актер Брайан Остин Грин с бывшей женой Меган Фокс / социальная сеть Instagram

Такие обвинения в адрес Грина поддержала еще одна бывшая девушка актера, певица Кортни Стодден. Однако многие фолловеры стали на сторону многодетного отца, поддержав его в комментариях.

Дети Брайана Остина Грина и Меган Фокс / социальная сеть Instagram

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Со своей стороны актер записал видео, в котором поблагодарил своих подписчиков за такие теплые слова. Название у ролика было соответствующее: «Семейная жизнь, пока дети в школе».

Я хочу поблагодарить всех, кто зашел на мою страницу и поддержал меня. Вы проявили невероятную доброту, я очень ценю это. Пожалуйста, будьте добры друг к другу, любите друг друга,
‒ говорит в видео Грин, заходя в свой курятник, где берет свежие яйца для завтрака.

Напомним,

 

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