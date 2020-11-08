Брайан Остин Грин после конфликта с Меган Фокс обратился к поклонникам со словами благодарности
Звезда сериала „Район Беверли-Хиллз, 90210“ Брайан Остин Грин после развода с Меган Фокс продолжает с ней конфликтовать в Сети.
Я прекрасно провела с детьми Хэллоуин и, заметь, что не публиковала ни одной фотографии с ними. Ты пытаешься всем доказать, что я отсутствую в их жизни, а ты преданный отец года. Хотя мы проводим с ними одинаковое количество времени,‒ написала модель в комментариях к одному из снимков.
Такие обвинения в адрес Грина поддержала еще одна бывшая девушка актера, певица Кортни Стодден. Однако многие фолловеры стали на сторону многодетного отца, поддержав его в комментариях.
Я хочу поблагодарить всех, кто зашел на мою страницу и поддержал меня. Вы проявили невероятную доброту, я очень ценю это. Пожалуйста, будьте добры друг к другу, любите друг друга,‒ говорит в видео Грин, заходя в свой курятник, где берет свежие яйца для завтрака.
Напомним,