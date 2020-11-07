Jerry Heil призналась, ради чего ходила со штучной лысиной: хейтеры двигают прогресс

7 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Jerry Heil призналась, ради чего ходила со штучной лысиной: хейтеры двигают прогресс
Певица Jerry Hеil
социальная сеть Instagram

Неделю назад певица Jerry Heil шокировала неожиданной сменой имиджа ‒ артистка предстала перед публикой лысой. На такой шаг девушка решилась из-за спора.

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В своем Instagram исполнительница пообещала, если не похудеет к концу октября, то лишится своих русых локонов. Своим поступком звезда не на шутку всполошила хейтеров. Многие осудили Яну за такую выходку, посчитав ее безрассудной.

Впрочем, на днях знаменитость призналась, что вся эта шумиха со сменой образа была задумана с определенной целью ‒ разоблачить сущность людей, а ее лысина ‒ искусственная.

Створити штучну лисину, щоб викрити людську сутність – ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією. Хейтери ‒ своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. Опікуни, спасибі їм за любов. І за те, що рухають прогрес,
– отметила артистка.

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Кроме того, Jerry Heil призналась, что носить такую «прическу» было весьма сложно. Перед последним выступлением в таком образе звезда даже травмировала себе лицо.

Між іншим, лисий грим ‒ це дуже боляче. Я вчора відмовлялася повторювати це на плюсах зранку, коли зідрала півобличчя, знімаючи його після зйомки,
‒ откровенничает девушка.

Напомним,

Певица Jerry Hеil / социальная сеть Instagram
 

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