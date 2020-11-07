Jerry Heil призналась, ради чего ходила со штучной лысиной: хейтеры двигают прогресс
Неделю назад певица Jerry Heil шокировала неожиданной сменой имиджа ‒ артистка предстала перед публикой лысой. На такой шаг девушка решилась из-за спора.
Впрочем, на днях знаменитость призналась, что вся эта шумиха со сменой образа была задумана с определенной целью ‒ разоблачить сущность людей, а ее лысина ‒ искусственная.
Створити штучну лисину, щоб викрити людську сутність – ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією. Хейтери ‒ своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. Опікуни, спасибі їм за любов. І за те, що рухають прогрес,– отметила артистка.
Між іншим, лисий грим ‒ це дуже боляче. Я вчора відмовлялася повторювати це на плюсах зранку, коли зідрала півобличчя, знімаючи його після зйомки,‒ откровенничает девушка.
Напомним,
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