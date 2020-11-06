На 45-м году жизни умер актер сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Ментовские войны" Игорь Назаров
6 ноября 2020 14:27
Актер Игорь Назаров
kino-teatr.ru
Известный украинский актер Игорь Назаров отошел в вечность.
Читайте такжеПродается дом с собакой: на СТБ премьера мелодрамы с Антоном Батыревым и Зоряной Марченко в главных ролях5 ноября в 01:30 ночи остановилось сердце 44-летнего актера Игоря Назарова, который полюбился зрителям своими многочисленными ролями, а особенно – в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Акушерка", "Ментовские войны". За плечами у актера 69 работ в 69 проектах.
О смерти звезды сообщил Новый Театр на Печерске на своей странице в Фейсбук:
Он мужественно боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Для всех нас Игорь - надежный друг, душа компании, все умеющий, все знающий, такой душевный и чуткий.
Редакция сайта TV.UA выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Назарова.