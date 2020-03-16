Спіймати Кайдаша: будет ли продолжение?

На телеканале СТБ закончился 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашевая семья».

Многие зрители спрашивают, будет ли второй сезон такой захватывающей истории. В сети даже начали помогать авторам и придумывают свои варианты продолжения сериала. Сценарист Наталка Ворожбит объясняет, почему финал сериала немного отличается от книги, и нужно ли продолжение.

«Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з самими близькими людьми. І для них не важливо – засохла груша чи вродила – вони завжди через неї сваритимуться. Тому я не хотіла нікого заспокоювати щасливим фіналом, я хотіла заставити глядачів думати і писати в голові власний сценарій – як зробити так, щоб усі помирились. І втілювати цей сценарій у власне життя. І який може буте щасливий фінал, якщо по історії 2014 рік і попереду стільки болю і втрат. Глядачі – не діти, яких треба заспокоювати мультиками, щоб вона краще засинали. Глядачі – відповідальні громадяни нашої країни і хочеться, щоб вони за неї вболівали і замислювалися над власною роллю в її історії.

Але надія звичайно є – в фіналі щасливі діти йдуть разом вгору їсти дичку, поки нещасні дорослі ділять ті нещасні груші», - комментирует автор сценария и шоураннер Наталка Ворожбит.

Читайте также Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 04.03.2020) Напомним, в 2018 году проект выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

Главные роли сыграли: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак и другие.