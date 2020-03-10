Звезда Спіймати Кайдаша Антонина Хижняк: Таких Мотрь в Украине очень много
10 марта 2020 10:00
Звезда Спіймати Кайдаша Антонина Хижняк
С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за современной историей семьи Кайдашей в сериале «Спіймати Кайдаша».
«Таких Мотрь в Украине очень много. На самом деле, она среднестатистическая девочка, у которой есть цели, мечты, желания. Мы все хотим лучшей жизни для себя и своих близких. И она этого добивается любыми способами. Она из хорошей семьи, но при этом своенравная девушка и своего не упустит», - считает Тоня.
Также актриса вспомнила невероятный кастинг, который ей подарил возможность сыграть в сериале «Спіймати Кайдаша».
«Когда меня пригласили на пробы, и я увидела текст Мотри, безумно обрадовалась. Всегда мечтала ее сыграть, поскольку раньше мне давали играть Мелашку. А тут Мотря!
На меня посмотрели и обещали дать ответ через пару дней. Пять дней ходила по квартире и не могла успокоиться, не могла уснуть, не знала, как дожить до «вердикта». И вот через пару дней вижу в фейсбуке фото тарелки – съемки начались. Понимаю, что запустились без меня, а значит, нашли кого-то другого. Плакала сутки. Ехала на работу и рыдала. Вообще я стараюсь к работе относиться легко. Прошла кастинг – хорошо, а не прошла – значит, будет другой шанс. Но тут я не могла ничего с собой сделать, не могла это отпустить.
Таким чудесным образом я вскарабкалась в последний вагон. Это первые масштабные съемки для меня, что очень вдохновляет работать лучше и лучше. Хотя будем честны, все понимают, что внешне я совсем не такая как описана Мотря у Нечуй-Левицкого: двухметровая бабища, кровь с молоком. Все читали, все понимают. Когда я пришла в первый день, маленькая, невзрачная, у меня спрашивают: «А ты кто?» Я – Мотря. После удивления на лицах, я поняла, что нужно брать нутром. В театре я была Красной шапочкой, Золушкой и тд. Надоело играть принцесс», - шутит Тоня.
Также Тоня работала несколько лет в театре кукол, но основная занятость – дубляжи, озвучки. Дейзи Ридли – актриса, которая исполнила главную роль в «Звездных войнах», и большинство фильмов с ней. Все фильмы с Алисией Викандер. И уже сейчас в кинотеатрах голос Тони можно услышать в фильме «Эмма» по известному произведению Джейн Остин.