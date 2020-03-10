Звезда Спіймати Кайдаша Антонина Хижняк: Таких Мотрь в Украине очень много

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за современной историей семьи Кайдашей в сериале «Спіймати Кайдаша».

Читайте также Спіймати Кайдаша: 7 фактов о новом сериале Сценаристом и шоураннером проекта выступила Наталка Ворожбит. Одну из главных ролей в сериале, бойкую и острую на язык Мотрю, сыграла молодая украинская актриса Антонина Хижняк.

«Таких Мотрь в Украине очень много. На самом деле, она среднестатистическая девочка, у которой есть цели, мечты, желания. Мы все хотим лучшей жизни для себя и своих близких. И она этого добивается любыми способами. Она из хорошей семьи, но при этом своенравная девушка и своего не упустит», - считает Тоня.

Также актриса вспомнила невероятный кастинг, который ей подарил возможность сыграть в сериале «Спіймати Кайдаша».

«Когда меня пригласили на пробы, и я увидела текст Мотри, безумно обрадовалась. Всегда мечтала ее сыграть, поскольку раньше мне давали играть Мелашку. А тут Мотря!

На меня посмотрели и обещали дать ответ через пару дней. Пять дней ходила по квартире и не могла успокоиться, не могла уснуть, не знала, как дожить до «вердикта». И вот через пару дней вижу в фейсбуке фото тарелки – съемки начались. Понимаю, что запустились без меня, а значит, нашли кого-то другого. Плакала сутки. Ехала на работу и рыдала. Вообще я стараюсь к работе относиться легко. Прошла кастинг – хорошо, а не прошла – значит, будет другой шанс. Но тут я не могла ничего с собой сделать, не могла это отпустить.

Читайте также Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 04.03.2020) На следующий день ночью позвонила мне кастинг-директор. Слышу на фоне фирменный голос режиссера Саши: «Начали!» То есть, мне звонили прям с площадки. Спрашивают, что у меня по занятости и могу ли завтра приступать к съемкам? Конечно, могу! Я готова была отменить все планы.

Таким чудесным образом я вскарабкалась в последний вагон. Это первые масштабные съемки для меня, что очень вдохновляет работать лучше и лучше. Хотя будем честны, все понимают, что внешне я совсем не такая как описана Мотря у Нечуй-Левицкого: двухметровая бабища, кровь с молоком. Все читали, все понимают. Когда я пришла в первый день, маленькая, невзрачная, у меня спрашивают: «А ты кто?» Я – Мотря. После удивления на лицах, я поняла, что нужно брать нутром. В театре я была Красной шапочкой, Золушкой и тд. Надоело играть принцесс», - шутит Тоня.

Читайте также Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 10.03.2020) Оказывается, что с партнером по проекту Тарасом Цымбалюком они знакомы уже больше 10 лет. Он был одноклассником друга Тони, и раньше они часто проводили время в одной компании.

Также Тоня работала несколько лет в театре кукол, но основная занятость – дубляжи, озвучки. Дейзи Ридли – актриса, которая исполнила главную роль в «Звездных войнах», и большинство фильмов с ней. Все фильмы с Алисией Викандер. И уже сейчас в кинотеатрах голос Тони можно услышать в фильме «Эмма» по известному произведению Джейн Остин.