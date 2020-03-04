Спіймати Кайдаша: 7 фактов о новом сериале

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» - современное прочтение известного произведения Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья».

Читайте также Спіймати кайдаша: Тарас Цымбалюк стал автослесарем Таких Кайдашей вы еще не видели!

«Недалеко од Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори»… Примерно 140 лет прошло со времени описанных событий в повести Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». Но много ли изменений произошло за это время? Описывать сюжет не имеет смысла, каждый в школе читал, как у Кайдашей «груша сохла». Но даже, если вы не любили в школьные годы эту повесть, сейчас самое время изменить свое мнение!

Мы собрали несколько фактов о новом прочтении известной истории, после которых вам точно захочется посмотреть сериал.

1.Одну из главных ролей, Карпо Кайдаша, сыграл секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк. Его герой отслужил в армии, закончил бурсу, помогает отцу ремонтировать машины и скоро станет лучшим механиком на районе.

«Карпо очень просто парень, который вырос в силе, очень честный, как чувствует, так и говорит. Он может показаться закрытым человеком, но, если ты попросишь у него помощи или заговоришь с ним, он сразу поможет. Он неоднозначный персонаж, что еще сильнее притягивает, - считает Тарас. – Мне он напоминает пацанов, которые остались в моем родном городе, Корсунь-Шевченковском. Они не поехали учиться, поскольку считают, что знают больше, чем педагоги им расскажут. Пьют пивко и дерутся на дискотеках. Обычные ребята, которые есть во всех маленьких городах. Вот Карпо мне напомнил таких ребят».

2.Написала сценарий и выступила шоураннером Наталья Ворожбит – автор сценария известного украинского фильма «Киборги» (режиссер Ахтем Сеитаблаев) и «Школа» (режиссер Валерия Гай Германика). Это первая работа Натальи в качестве шоураннера, чему она очень рада. Поскольку принимала участие во всех этапах создания сериала, а не лишь написала сценарий.

3.Одну из главных ролей сыграл Виктор Жданов – звезда фильма «Киборги». Виктор играет Омелько Кайдаша – главу семьи. «Работящий, добрый хозяин, золотые руки. Сейчас таких хозяев в селах мало осталось. Любит работать, разбирается в машинах. Когда случается выходной или заканчивается вся работа – Омелько не знает, что делать. Мучается-мучается, сложив руки, а потом идет пить водку…», - описывает Кайдаша Наталья Ворожбит.

«В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кайдаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что никто не сможет сыграть лучше него. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играет «Кайдашева семья», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужно была настоящая героиня. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального уверенного, сильного мачо, но всех, кого смотрели на фото, были не те. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, со мной именно это и случилось», - комментирует кастинг Наталья Ворожбит.

Читайте также Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже 4.Двор и дом, где живут Кайдаши, были специально построены в сели под Киевом. Три месяца съемок, за которые будут показаны 9 лет из жизни главных героев.

Изначально хотели снимать всю историю в экспедициях, но получилось так, что смогли снимать натуру, а все внутренние истории – в павильоне. Поэтому, когда отправились на поиски местности под Киевом, столкнулись с тем, что практически все территории усеяны коттеджами и загородными домами, и в них даже близко нет той аутентичности, которую искали. Также важно было, чтобы территория была неровной и холмистой – это в разы усложняло поиски. И поэтому, когда открыли для себя село Деревянное, увидели эти домики в округе – сразу поняли, что это то, что надо.

Построили дом и другие декораций: это дом, гараж, двор. Использовали много местного материала, чтобы было естественно. Клубы, библиотека, а местные жители уже так привыкли к актерам, что и покушать носили, и ни разу не жаловались на ночные песни и танцы, которые нужны были по сюжету.

Думали и в Пирогово снимать, но режиссер Александр Тименко умолял этого не делать. Видимо, понимал, что это место уж слишком избитое и для их истории нужно другое видение, свое особенное.

5.Больше всего было проблем с кастингом Мотри, в итоге роль досталась актрисе Антонине Хижняк. Утвердили ее уже в первый съемочный день. Проблема была в том, что, казалось бы, Мотря – стереотипный персонаж, такая себе женщина с перцем в сердце, но, как только принялись искать такую, поняли, что среди украинских актрис нужной Мотри просто нет. «В результате мы прослушали невероятное количество актрис. Бывало так, что в одиночной сцене все настолько хорошо, что мы думаем: вот оно! Но стоило только актрисам сыграть в паре – все рушилось», - вспоминала Наталка Ворожбит.

6. Самым сложным для Натальи как шоураннера было рассказать историю 9 лет жизни 8 героев в 12 сериях. «Если бы это был бы полный метр – все было бы куда проще, а так мне приходилось дописывать и выкручивать разнообразные мелодраматические повороты, чтобы зрителю было интересно следить за ними смотреть все серии. Ведь сама повесть в оригинале короткая – этого материала было недостаточно».

7. В сериале снялось очень много молодых украинских артистов. Например, роль Лаврина исполнил Григорий Бакланов, которого многие знают по сериалу Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды».

«Лаврин Кайдаш – герой, который за 12 серий проделывает путь от ветреного парня до взрослого, бескомпромиссного человека. Для меня эта роль о том, как бороться с пороками, которые мы приобретаем по наследству или в процессе воспитания. Эта роль – о борьбе поколений, о борьбе совести. И эта борьба происходит внутри. Мы всегда стоим перед выбором: жить так, как жили наши родители, или строить свою жизнь. К сожалению, многие, часто даже несознательно, выбирают первый вариант и тогда они живут в этом приобретенном наборе правил, ценностей, взглядов. Но они не являются истинно личными, из-за чего человек уже находится в искусственной среде. Поэтому мы должны учиться самостоятельно строить свой путь, фильтруя опыт прошлых поколений, но основываясь на своем. И нередко нам приходиться с кровью избавляться от неверных привычек и выполнять одну из самых сложных задач – воспитывать самих себя», - считает Григорий Бакланов.

Также в ролях: Ирина Мак (Кайдашиха), Дарина Федина (Мелашка), Юлия Врублевская, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский и другие.