Спіймати кайдаша: Тарас Цымбалюк стал автослесарем

2 марта на телеканале СТБ премьера 12-серийной современной версии произведения Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья».

Конфликт поколений

Создатели утверждают, что сериал станет событием на украинском телевидении

«Недалеко од Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори» – так Нечуй-Левицкий начал историю, ставшую классикой украинской литературы. С той поры прошло почти 140 лет. Но многое ли изменилось?

В повести Нечуя-Левицкого события происходят через несколько лет после отмены крепостного права. Действие сериала разворачивается спустя несколько лет после обретения Украиной независимости – с 2005-го по 2014 год. Это период больших изменений и адаптации – люди старшего поколения и молодежь с трудом уживаются в одной семье. Все Кайдаши по отдельности – прекрасные люди, а вместе – горючая смесь. Объединяет их желание быть независимыми, иметь собственное пространство, жить в своей хате, работать на своей земле. Но почему-то так не получается…

В проекте сохранены основные сюжетные линии, но, разумеется, добавились и новые.

Принцесса отменяется

Сценарист и шоураннер сериала Наталья Ворожбит (это она написала в свое время сценарии известного фильма «Киборги» и нашумевшей российской многосерийки «Школа») большое значение придавала кастингу.

Самое пристальное внимание было к исполнительнице роли Мотри. Утвердили актрису в первый съемочный день. Казалось бы, стереотипный персонаж – этакая девица с перчинкой. Однако найти нужную Мотрю оказалось непросто. В результате прослушали невероятное количество девушек. Несколько раз продюсеры были уверены, что нашли ту, которую искали. А потом оказывалось, что в одиночной сцене она прекрасна, но стоит стать в пару с сериальным мужем – все рушится!

В итоге бойкую и острую на язык Мотрю сыграла молодая украинская актриса Антонина Хижняк.

– Таких Мотрей в Украине очень много: среднестатистическая девочка, у которой есть цели, мечты и желания, – считает она. – Мы все хотим лучшей жизни для себя и своих близких, и она этого добивается любыми способами. Мотря из хорошей семьи, но при этом своенравная, своего не упустит. По-актерски чувствую ее на 100%. Читаю сценарий и сразу вижу, ощущаю, как это должно быть. Хотя, если переходить на личности, я другого склада человек. Не такая нахрапистая в достижении целей, мягче, не люблю конфликтовать – это не мой способ. Да и внешне совсем не подхожу под описание Мотри Нечуя-Левицкого – та была двухметровой бабищей, кровь с молоком. Когда пришла в первый день на съемки – маленькая, невзрачная, у меня спрашивают: «А ты кто?» – «Мотря!». Увидев удивление на лицах, поняла, что нужно брать, как говорится, нутром – актерской игрой. В театре была Красной Шапочкой, Золушкой, но уже надоело играть принцесс.

Человек, найдись!

На самом деле, в этой истории нет единственного главного героя. Есть ансамбль из восьми персонажей со стопроцентным попаданием в образы.

Одну из ведущих ролей сыграл Виктор Жданов – звезда «Киборгов».

– Кайдаша утвердили первым. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что никто не сможет справиться с этим образом лучше него. Долго искали Кайдашиху. В театре часто ставят «Кайдашеву семью», однако там нашу героиню изображают очень гротескно. Мы же не хотели театральности, нам нужен живой человек. С этой задачей отлично справилась Ирина Мак, – комментирует кастинг Наталья Ворожбит.

Многих актеров пересмотрели продюсеры сериала на роль старшего сына Кайдашей, Карпа. В итоге роль досталась секс-символу «Крепостной» Тарасу Цымбалюку. Его Карпо отслужил в армии, закончил ПТУ, помогает отцу ремонтировать машины и скоро станет лучшим механиком района.

Младшего сына – Лаврина – сыграл актер театра и кино Григорий Бакланов.

– «Кайдашева семья» – безумно интересный проект! – говорит он. – Мой Лаврин за 12 серий проделывает путь от ветреного парня до взрослого, бескомпромиссного человека. Для меня эта роль о том, как бороться с пороками, приобретенными по наследству или в процессе воспитания, о противоречиях между поколениями и борьбе со своей совестью. Эта борьба происходит внутри нас: мы постоянно стоим перед выбором – жить так, как наши родители, или по-своему. К сожалению, многие, часто даже неосознанно, выбирают первый вариант, насильно помещая себя в искусственную среду с набором чужих правил, ценностей и взглядов. А надо учиться прокладывать свой путь, использовать опыт прошлых поколений, но фильтровать его, выбирая то, что близко тебе. Такие персонажи в кино случаются нечасто, поэтому с удовольствием согласился участвовать в проекте.

Григорий считает, что «Кайдашева семья» – уникальный материал. Он написан в XIX веке, а сегодня в одном только Киеве он идет на четырех разных сценах:

– Тема очень актуальная! Но та адаптация, которую создала Наталья Ворожбит, сделала историю еще более объемной. Она показана через призму событий в новой истории Украины, и это значительно усиливает смыслы и помогает яснее видеть самих себя и то, что нас окружает.

Дописываем и докручиваем

Девять лет жизни главных героев «поместились» в три месяца съемок. Натуру снимали на натуре, а все сцены, которые происходят в помещении, – в павильоне. Двор и дом, где живут Кайдаши, специально построены в селе под Киевом.

– Изначально мы планировали снимать все в реальных объектах, – рассказывает шоураннер. – Но когда отправились на поиски локаций, столкнулись с тем, что рядом со столицей практически все усеяно коттеджами и роскошными загородными домами, в них даже близко нет той аутентичности, которая нам нужна. А еще нам было важно, чтобы местность была неровной, холмистой – это в разы усложняло поиски. Так что когда попали в село Деревянное, что в Обуховском районе, и увидели эти домики, сразу поняли: то, что надо. Спустя некоторое время начали там строить два дома – главные локации. Жалко только, что после съемок их, скорее всего, снесут, ведь это декорации, жить в них нельзя.

Но самым сложным для Натальи Ворожбит было рассказать историю о девяти годах жизни восьми героев в 12 сериях:

– Если бы это был полный метр, все было бы куда проще. А так мне приходилось дописывать и выкручивать разнообразные мелодраматические повороты, чтобы зрителю было интересно следить за ними. Ведь сама оригинальная повесть короткая – этого материала было недостаточно.

Текст: Инна Смирнова